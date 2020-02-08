36 جنيها لكرتونة البيض.. أسعار الدواجن اليوم السبت 8-2-2020

استقرت أسعار الدواجن البيضاء، فى بورصة الدواجن اليوم السبت 8 فبراير 2020، وفقًا لآخر المستجدات والتغيرات اليومية في المزارع والأسواق الرئيسية.









وسجلت أسعار الدواجن البيضاء اليوم 25 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار لحم الدواجن البلدى ما بين 33 إلى 34 جنيها.





وتراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 7.75 إلى 10 جنيهات، وسجل الكتكوت الأحمر "ساسو" نحو 7.75 جنيهات، والكتكوت البلدي نحو 3 جنيهات.





وسجّلت أسعار البط المسكوفي والمولر "عمر يوم" سعر 15.75 و16.25 جنيها.



