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تمارين رياضية لتقوية عضلات الكتف والظهر.. فيديو

السبت 08/فبراير/2020 - 09:35 ص
تمارين لتقوية عضلات
تمارين لتقوية عضلات الكتف
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فرح علاء الخولي

قدم حسام أبو هاشم، خبير اللياقة البدنية، تمارين رياضية بسيطة وآمنة تساعد على تقوية عضلات الكتف والظهر، والتي تسهم في حل مشاكل انحرافات قوام الجسم وحرق الدهون المتركزة في منطقة الكتف، والتي يتم ممارستها فى المنزل.


وقال «أبو هاشم»، خلال برنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد»: إن العديد من الرجال والنساء يعانون من مشكلة الدهون في منطقة الظهر رغم حلها البسيط وهذه التمارين تساعد على حرق الدهون، وأن كثيرا من الفتيات تخاف من رفع الأوزان على عكس الشباب أو الرجال.


وأضاف خبير اللياقة البدنية أن هذه التمارين ستقدم لجميع المواطنين على حسب وزن كل مواطن، وتتطلب معرفة القدرات الخاصة لكل جسد ومقدار تحمله، مؤكدا أن الرياضة مهمة للغاية وعلى الجميع الحرص على ممارستها، ومن الممكن أن يتم ممارستها في المنزل والصالات الرياضية.


وأشار إلى أن هناك بعض الأشياء التى يجب أن يعلمها الإنسان قبل القيام بأي تمارين رياضية، لافتا إلى أنه لا بد من فرد الظهر ووضع الركبة يكون على الأرض عند ممارسة التمارين الخاصة بتقوية عضلات الظهر، وأن هناك فرقا كبيرا بين التدريبات الهوائية والتدريبات اللا هوائية، حيث ترفض الفتيات ممارسة "الكارديو" أكثر من رفع الأوزان الثقيلة.


ونوه إلى أنه يمكن استخدام زجاجات المياه بدلا من الأوزان، وضروري الوقوف بشكل صحيح حتى لا يحدث أي مشاكل أو إصابات، وينصح بعمل تمارين الإحماء قبل البدء في التمارين التي يستخدم فيها الأوزان، وأنها مهمة جدًا لتقوية عضلات القلب وتقوم بتشكيل الجسم للشكل المطلوب وتزيد من معدلات الحرق في السعرات الحرارية حتى أثناء النوم.

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