AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت

السبت 08/فبراير/2020 - 12:34 م
حالة طقس السبت
حالة طقس السبت
Advertisements
قسم التوك شو

استعرض برنامج "dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، نشرة عن توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية، اليوم السبت .

وتوقع الخبراء طقسا مائلا للبرودة نهارا على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، باردا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية.

 وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم علي محافظات ومدن مصر.

الصغري والعظمي

درجات الحرارة في القاهرة الصغري 10 والعظمي16

درجات الحرارة في الأسكنرية الصغري 11 والعظمي 16

درجات الحرارة في مطروح الصغري 9 والعظمي 16

درجات الحرارة في دمياط الصغري10 والعظمي 17

درجات الحرارة  في بورسعيد الصغري 11 والعظمي 17

درجات الحرارة في الأسماعلية الصغري 7 والعظمي 17

درجات الحرارة في السويس الصغري 11 والعظمي 17

درجات الحرارة في العريش الصغري 9 والعظمي 16

درجات الحرارة  في رفح  الصغري 10 والعظمي 15

درجات الحرارة في طابا الصغري 9 والعظمي 16

درجات الحرارة في الأقصر الصغري 8 والعظمي 20

درجات الحرارة في أسوان الصغري 12 والعظمي 20

درجات الحرارة في شلاتين الصغري 16 والعظمي 23

درجات الحرارة في حلايب الصغري 6 والعظمي 20

درجات الحرارة في الوادي الجديد الصغري 18 والعظمي 22

درجات الحرارة في شرم الشيخ الصغري 12 والعظمي 20

درجات الحرارة في الغردقة الصغري 11 والعظمي 21

درجات الحرارة في الفيوم الصغري 10 والعظمي 17

درجات الحرارة في بني سويف الصغري 9 والعظمي 17

درجات الحرارة في أسيوط الصغري 6 والعظمي 18

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على درجات الحرارة بالقاهرة والمحافظات اليوم السبت 11 - 1 - 2020.. فيديو

تعرف على درجات الحرارة بالمحافظات اليوم الأحد 19 -1- 2020 .. فيديو

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 28 -1-2020 في القاهرة والمحافظات.. فيديو

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 29 -1-2020 في القاهرة والمحافظات.. فيديو

الأرصاد: طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا.. والصغرى بالقاهرة 9

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس في القاهرة والمحافظات.. فيديو

ترشيحاتنا

الصوم الجاف.. امرأة تمتنع عن شرب الماء عامًا كاملًا

احذروا من تقلب الجو.. 72 ساعة من الأتربة والأمطار والبرودة.. فيديو

بريطانيا.. السجن 15 عاما لطبيب اعتدى على 90 سيدة

مات الشهم الجدع.. كمال تزوج ومات مع عروسته بعد 60 يوما خنقا بالغاز.. والأهالي: ملحقش يفرح

هل يجوز قراءة القرآن في وضع النوم ؟

بعد إعلان الحكومة قصر الدعم على طفلين.. البرلمان يتجه لإقرار قانون الزيادة السكانية

AdvertisementS

قبل إعدامه.. مرتكب مذبحة كفر الدوار يعترف: أكلوني وشربوني وغدرت بيهم .. الحلقة الثانية من الاعترافات

مارسنا الجنس في العربية.. كيف قتل سائق الجيزة عشيقته وألقاها في الصحراء بملابسها الداخلية؟

من داخل غرفتها.. ابنة عمرو دياب تثير الجدل بمقطع فيديو

محمد صلاح يرزق بمولودته الثانية "كيان".. ومصادر: عائلته تقيم عقيقة لأهل قرية نجريج

من علامات يوم القيامة.. الإفتاء تحذر من آفة حرام شرعا منتشرة بين الناس

نجمة ذا فويس: خلع الحجاب قرار شخصي.. وأتمني ربنا يهديني.. فيديو

تريند الفن | ابنة شقيق عادل إمام تخطف الأنظار.. تحذير محامية قتيل فيلا نانسي عجرم.. محاولة انتحار أسما شريف منير

سبب عدم دخول الملائكة بيتا فيه كلب؟ وكيف يقبض ملك الموت الأرواح مع وجود الكلاب؟ الإفتاء تجيب

فيروس كورونا يظهر في دولة جديدة

الأهلي يطلب مواجهة صن داونز على استاد القاهرة

مين أحلى ؟ هنا الزاهد وزوجة كريم فهمى يتألقان فى أحدث ظهور لهما

في ذكرى ميلاد شادية.. قصتها مع الرئيس السيسي في آخر أيام حياتها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بين الجرأة والأناقة.. شاهد فساتين أثارت الجدل لـ رانيا يوسف

أسعار جيلي geely اليوم في مصر بعد آخر تخفيض.. صور

بعد شائعات ارتباطها.. أصالة تفاجئ جمهورها بـ لوك جديد