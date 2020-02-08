درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت

استعرض برنامج "dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، نشرة عن توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية، اليوم السبت .

وتوقع الخبراء طقسا مائلا للبرودة نهارا على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، باردا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم علي محافظات ومدن مصر.

الصغري والعظمي

درجات الحرارة في القاهرة الصغري 10 والعظمي16

درجات الحرارة في الأسكنرية الصغري 11 والعظمي 16

درجات الحرارة في مطروح الصغري 9 والعظمي 16

درجات الحرارة في دمياط الصغري10 والعظمي 17

درجات الحرارة في بورسعيد الصغري 11 والعظمي 17

درجات الحرارة في الأسماعلية الصغري 7 والعظمي 17

درجات الحرارة في السويس الصغري 11 والعظمي 17

درجات الحرارة في العريش الصغري 9 والعظمي 16

درجات الحرارة في رفح الصغري 10 والعظمي 15

درجات الحرارة في طابا الصغري 9 والعظمي 16

درجات الحرارة في الأقصر الصغري 8 والعظمي 20

درجات الحرارة في أسوان الصغري 12 والعظمي 20

درجات الحرارة في شلاتين الصغري 16 والعظمي 23

درجات الحرارة في حلايب الصغري 6 والعظمي 20

درجات الحرارة في الوادي الجديد الصغري 18 والعظمي 22

درجات الحرارة في شرم الشيخ الصغري 12 والعظمي 20

درجات الحرارة في الغردقة الصغري 11 والعظمي 21

درجات الحرارة في الفيوم الصغري 10 والعظمي 17

درجات الحرارة في بني سويف الصغري 9 والعظمي 17

درجات الحرارة في أسيوط الصغري 6 والعظمي 18