إيمانويل أمونيكي يبحث عن الفوز الأول مع المقاصة أمام الإنتاج الحربي بـ الدوري





ويسعى فريق مصر المقاصة لتحقيق أول فوز له تحت قيادة مدربه الجديد إيمانويل أمونيكي، وتحسين وضعه السيئ في جدول ترتيب الدوري.





وكان إيمانويل إمونيكي، تولي تدريب مصر المقاصة الأسبوع الماضي، خلفا لـ أحمد حسام ميدو، الذي رحل بسبب سوء النتائج.





على الجانب الأخر يطمح فريق الانتاج الحربي في استعادة نغمة الانتصارات، بعد الهزيمة أمام الإسماعيلي بنتيجة 3 - 2، والتعادل مع الاتحاد بدون أهداف، في أخر مباراتين بـ الدوري.





ويحتل فريق الانتاج الحربي المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 22 نقطة، بينما يتواجد مصر المقاصة في المركز الـ 17 وقبل الأخير بـ 13 نقطة.









يستضيف فريق مصر المقاصة نظيره الانتاج الحربي، اليوم، السبت، في تمام السابعة والنصف مساء، ضمن منافسات الجولة الـ 17، من مسابقة الدوري الممتاز.