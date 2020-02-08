AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

إيمانويل أمونيكي يبحث عن الفوز الأول مع المقاصة أمام الإنتاج الحربي بـ الدوري

السبت 08/فبراير/2020 - 09:35 ص
أمونيكي
أمونيكي
Advertisements
محمد السعيد
يستضيف فريق مصر المقاصة نظيره  الانتاج الحربي، اليوم، السبت، في تمام السابعة والنصف مساء، ضمن منافسات الجولة الـ 17، من مسابقة الدوري الممتاز.

ويسعى فريق مصر المقاصة لتحقيق أول فوز له تحت قيادة مدربه الجديد إيمانويل أمونيكي، وتحسين وضعه السيئ في جدول ترتيب الدوري.

وكان إيمانويل إمونيكي، تولي تدريب مصر المقاصة الأسبوع الماضي، خلفا لـ أحمد حسام ميدو، الذي رحل بسبب سوء النتائج.

على الجانب الأخر يطمح فريق الانتاج الحربي في استعادة نغمة الانتصارات، بعد الهزيمة أمام الإسماعيلي بنتيجة 3 - 2، والتعادل مع الاتحاد بدون أهداف، في أخر مباراتين بـ الدوري.

ويحتل فريق الانتاج الحربي المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 22 نقطة، بينما يتواجد مصر المقاصة في المركز الـ 17 وقبل الأخير بـ 13 نقطة.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بيراميدز يستضيف الجونة في لقاء الجريحين بـ الدوري

الظهور الأول لـ زيزو.. بيراميدز يواجه المصري في لقاء الجريحين بـ الدوري

الأهلي يتحدى الغيابات أمام مصر المقاصة بالدوري الممتاز.. اليوم

المقاولون يخشى مفاجآت نادي مصر بـ الدوري

الظهور الأول لـ جوميز.. الإسماعيلي يسعى لمصالحة جماهيره على حساب طلائع الجيش

المقاصة يخشى صحوة إنبي بـ الدوري الممتاز

ترشيحاتنا

بفستان قصير.. زوجة كريم فهمى تبهر جمهوره بأنوثتها في عيد ميلادها

تطوير التليفزيون المصرى.. تامر مرسي يعرض بروموهات نشرة التاسعة وعودة الإبراشي.. والوطنية للإعلام تعلن أبرز الإعلاميين المنتظر ظهورهم.. ورئيسة التليفزيون تكشف القنوات المشاركة في التطوير

في ذكرى ميلاد شادية.. قصتها مع الرئيس السيسي في آخر أيام حياتها

تفاصيل جديدة صادمة في حادثة مقتل كوبي براينت

بعد رباعية سوسييداد .. بيل يستفز جماهير ريال مدريد

نجمة ذا فويس: خلع الحجاب قرار شخصي.. وأتمني ربنا يهديني.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار هيونداي hyundai في مصر بعد آخر خصم.. صور

بفستان زفاف.. راندا البحيرى تثير الجدل.. صور

مين أحلى ؟ هنا الزاهد وزوجة كريم فهمى يتألقان فى أحدث ظهور لهما