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رياضة

بوروسيا دورتموند في ضيافة ليفركوزن اليوم بـ الدوري الألماني

السبت 08/فبراير/2020 - 09:42 ص
بوروسيا دورتموند
بوروسيا دورتموند
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إسراء أشرف
يحل فريق بوروسيا دورتموند ضيفا على نظيره بايرن ليفركوزن، اليوم، السبت، في تمام السابعة والنصف مساءً، على ملعب "باي آرينا"، ضمن منافسات الجولة رقم 21 من الدوري الألماني "بوندسليجا".

ويحتل دورتموند المركز الثالث في جدول ترتيب فرق الدوري الألماني، برصيد 39 نقطة، متأخرًا بفارق 3 نقاط عن بايرن ميونخ المتصدر، بينما يأتي ليفركوزن في المركز الخامس برصيد 34 نقطة.

ويسعى دورتموند في مواجهة اليوم، لمصالحة جماهيره، بعدما ودع بطولة كأس ألمانيا من دور ثمن النهائي، خارج أرضه على يد فيردر بريمن بنتيجة 3-2، يوم الثلاثاء الماضي.

ويتطلع دورتموند لمواصلة تفوقه على ليفركوزن بعدما تغلب عليه في مباراة الدور الأول 4-0، من أجل تضييق الخناق على بايرن ميونخ والحفاظ على حظوظه في المنافسة على لقب الدوري الألماني هذا الموسم.
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