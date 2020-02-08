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أخبار البلد

وزيرا التنمية المحلية والبيئة يناقشان مستجدات تنفيذ منظومة المخلفات الصلبة الجديدة في المحافظات

السبت 08/فبراير/2020 - 09:53 ص
وزيرا التنمية المحلية
وزيرا التنمية المحلية والمالية
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ايمان البكش
عقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية،اجتماعًا مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بحضور عدد من قيادات الوزارتين لبحث عدد من الملفات المشتركة بينهم.

وتم خلال اللقاء استعراض آخر مستجدات تنفيذ منظومة المخلفات الصلبة الجديدة علي أرض المحافظات والتي تنفذها وزارة التنمية المحلية بشراكة استراتيجية وتعاون مع وزارات البيئة والإنتاج الحربي والتخطيط والمالية والهيئة العربية للتصنيع ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والقطاع غير الرسمي. 

كما شهد الاجتماع استعراض ما تم تحقيقه في تنفيذ البرنامج الأول من منظومة المخلفات والخاص بتطوير البنية التحتية ومعدلات رفع تراكمات القمامة وكذا إنشاء المحطات الوسطية والمتحركة وخلايا الدفن الصحي الآمن ، وكذا بحث آخر ما تم التوصل اليه فيما يخص البرنامج الثانى المتعلق بعقود الإدارة والتشغيل لكل من عمليات الجمع السكني والنقل ونظافة الشوارع.  

وأكد الوزيران خلال اللقاء على ضرورة التنسيق ومتابعة الإجراءات الخاصة لمواجهة مشكلة المقالب العشوائية سواء بالغلق الآمن وتحويلها لمناطق خدمية، أو إزالة التراكمات التاريخية ونقلها إلى مواقع محددة للتعامل الآمن معها وقد وجها بتكثيف أعمال الرصد للوضع البيئي للمقالب لاتخاذ اجراءات سريعة لحلها والتغلب عليها.
وزيرا التنمية المحلية والبيئة يناقشان مستجدات تنفيذ منظومة المخلفات الصلبة الجديدة في المحافظات
وزيرا التنمية المحلية والبيئة يناقشان مستجدات تنفيذ منظومة المخلفات الصلبة الجديدة في المحافظات
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