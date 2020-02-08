الاتحاد السكندري يخشى انتفاضة أسوان بـ الدوري

يستضيف فريق الاتحاد السكندري نظيره أسوان، اليوم، السبت، في تمام الثانية والنصف عصرا، ضمن منافسات الجولة الـ 17، من مسابقة الدوري الممتاز.





ويسعى فريق الاتحاد السكندري لمصالحة جماهيره بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، بعد وداع البطولة العربية مؤخرا، على يد الإسماعيلي، والتعادل في آخر مباراتين بالدوري، أمام سموحة والانتاج الحربي.





على الجانب الآخر يسعى فريق أسوان بقيادة مدربه مجدي عبدالعاطي، لمواصلة انتفاضته بالدوري، بتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم، بعدما حقق مفاجأة من العيار الثقيل، في الجولة الماضية، بالتغلب على الإسماعيلي بنتيجة 2- 1.





ويحتل فريق الاتحاد السكندري المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 27 نقطة، بينما يتواجد فريق أسوان في المركز الـ 14 بـ 15نقطة.





ويلتقي اليوم ايضا، ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الممتاز، نادي مصر مع سموحة، ومصر المقاصة مع الانتاج الحربي.