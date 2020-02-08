AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الاتحاد السكندري يخشى انتفاضة أسوان بـ الدوري

السبت 08/فبراير/2020 - 09:49 ص
فريق الاتحاد السكندري
فريق الاتحاد السكندري
Advertisements
محمد السعيد
يستضيف فريق الاتحاد السكندري نظيره أسوان، اليوم، السبت، في تمام الثانية والنصف عصرا، ضمن منافسات الجولة الـ 17، من مسابقة الدوري الممتاز.

ويسعى فريق الاتحاد السكندري لمصالحة جماهيره بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، بعد وداع البطولة العربية مؤخرا، على يد الإسماعيلي، والتعادل في آخر مباراتين بالدوري، أمام سموحة والانتاج الحربي.

على الجانب الآخر يسعى فريق أسوان بقيادة مدربه مجدي عبدالعاطي، لمواصلة انتفاضته بالدوري، بتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم، بعدما حقق مفاجأة من العيار الثقيل، في الجولة الماضية، بالتغلب على الإسماعيلي بنتيجة 2- 1.

ويحتل فريق الاتحاد السكندري المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 27 نقطة، بينما يتواجد فريق أسوان في المركز الـ 14 بـ 15نقطة.

ويلتقي اليوم ايضا، ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الممتاز، نادي مصر مع سموحة، ومصر المقاصة مع الانتاج الحربي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

روما يسعى لمواصلة انتفاضته في الدوري الإيطالي على حساب تورينو

بيراميدز يخشى تعميق جراحه أمام الإسماعيلي بـ الدوري

صراع القاع يشعل مواجهة أسوان والجونة بـ الدوري

ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد انتهاء الجولة الـ12.. الأهلي يواصل الصدارة

الظهور الأول لـ جوميز.. الإسماعيلي يسعى لمصالحة جماهيره على حساب طلائع الجيش

الأهلي يواصل الصدارة.. ترتيب الدوري الممتاز بعد انتهاء الجولة 13

ترشيحاتنا

أطفالي جوعى.. انتحار مواطن تركي حرقًا بسبب غلاء المعيشة.. شاهد

هل يجوز قراءة القرآن في وضع النوم ؟

لتجديد جواز سفره .. تعرف على موعد عودة أليو بادجي إلى الأهلي

في ذكرى ميلاد شادية.. قصتها مع الرئيس السيسي في آخر أيام حياتها

فيديو جراف.. حقيقة استكمال بيانات المحمول وإيقاف بطاقة التموين

في ذكرى ميلاد شادية.. تعرف على عدد زيجاتها وأول قصة حب لها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار هيونداي hyundai في مصر بعد آخر خصم.. صور

بفستان زفاف.. راندا البحيرى تثير الجدل.. صور

مين أحلى ؟ هنا الزاهد وزوجة كريم فهمى يتألقان فى أحدث ظهور لهما