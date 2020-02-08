كورونا يقتل 717 ويصيب 34 ألفا في الصين.. الفيروس يهز سوق السلع الفاخرة في العالم.. وإصابة 40 عاملا بالمرض الغامض داخل مستشفى في ووهان.. الصحف السعودية اليوم

"الشرق الأوسط": فيروس كورونا يهز سوق السلع الفاخرة في العالم



"سبق": 40 عاملًا داخل مستشفى في ووهان أصيبوا بفيروس كورونا



"عكاظ": حصيلة وفيات كورونا في الصين ترتفع إلى 717 والإصابات تتجاوز 34 ألفًا

تناولت الصحف السعودية اليوم، السبت، العديد من الموضوعات الهامة، وتصدر ذلك أن فيروس «كورونا» المستجد أحدث هزة في سوق السلع الفاخرة في الصين وخارجها، علمًا بأن الصينيين يمثلون أكبر مستهلك لهذه السلع في العالم، ويمثل ما ينفقونه بين 33 و35 في المائة من قيمة مشتريات السلع الفاخرة على المستوى العالمي.





وقالت "الشرق الأوسط" إنه حسب وكالة الصحافة الفرنسية، فإن الصينيين قبل كل شيء زبائن كبار للمنتجات الفاخرة في بلدهم، وفي آسيا بشكل أوسع، حيث تملك الماركات الفخمة شبكة محلات واسعة.





وتمثل الصين أيضًا المصدر الأول للسياحة، إذ سجلت نحو 150 مليون سفرة إلى الخارج عام 2018، وفق منظمة السياحة العالمية، وخلال إقامتهم في الخارج، أنفق الصينيون 277 مليار دولار.





في أوروبا، تأتي الملابس الفاخرة على رأس قائمة المشتريات المعفاة من الضرائب للسياح الصينيين (43.7 في المائة، بمعدل إنفاق يبلغ 1281 يورو)، وتأتي المتاجر الكبرى في المرتبة الثانية (23.8 في المائة؛ 1172 يورو)، وفق شركة «بلانت» المختصة في الإعفاء الضريبي.





وفي باريس وضواحيها التي تمثل الوجهة الأوروبية الأولى للسياح الصينيين، ينفق هؤلاء 26 في المائة من ميزانية السفر في التسوق، ومثلت المتاجر الفرنسية الكبرى (غاليري لافييت وبرانتان ولي بون مارشي) 57.9 في المائة من المشتريات بمتوسط إنفاق بلغ 2193 يورو عام 2019.





وقلصت متاجر «غاليري لافاييت» فريق عملها المخصص لاستقبال الزبائن، نظرًا لانخفاض المبيعات نتيجة تراجع عدد السياح الصينيين، وهذا موضوع حظي بمتابعة وثيقة، وفق ما قال مصدران. وأعلنت مجموعة «كابري هولدينغز» (تضم علامات فيرساتشي ومايكل كورس وجيمي شو) أن الوضع في الصين سيؤدي إلى فائض في الأرباح، وقالت البريطانية «بربيري» إن 24 من محلاتها البالغ عددها 64 في الصين مغلقة.





وقالت "عكاظ" إن السلطات في مقاطعة هوبي في وسط الصين، أعلنت اليوم، السبت، أنّ فيروس كورونا الجديد أودى بحياة 717 شخصًا في الصين منذ ظهوره لأول مرة في ديسمبر الماضي في مدينة ووهان، عاصمة المقاطعة.

وهذا الرقم أعلى من عدد الذين ماتوا في البر الصيني وهونغ كونغ في العامين 2002 و2003 بسبب فيروس سارس (الالتهاب الرئوي الحادّ).





كما أعلنت السلطات الصينية، ارتفاع حصيلة المصابين بفيروس كورونا الجديد بعد تسجيل 2841 إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في المقاطعة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى أكثر من 34 ألف مصاب.





وأكدت "سبق" أن دراسة كشفت أن 40 شخصًا من العاملين في مجال الرعاية الطبية داخل مستشفى واحد في مقاطعة ووهان الصينية التقطوا فيروس كورونا الجديد في شهر يناير خلال تعاملهم مع مصابين داخل المستشفى، ما يسلّط الضوء على المخاطر التي تحيق بالعاملين في الخطوط الأمامية لمكافحة الفيروس.

ويعتقد أن مصابًا واحدًا تمّ إدخاله إلى قسم الجراحة نقل الفيروس إلى 10 عاملين، وفقًا لدراسة أجراها أطباء في مستشفى تشونغنان التابع لجامعة ووهان ونشرتها مجلة الجمعية الطبية الأمريكية (جاما).

كما أصيب بالفيروس 17 مريضًا كانوا يتعالجون من أمراض أخرى مختلفة في المستشفى، وأصيب 138 مريضًا بالفيروس في فترة امتدت من 1 إلى 28 يناير، حيث شكّلت نسبة انتقال العدوى داخل المستشفى 41 في المائة من جميع الحالات.

ونشرت الدراسة بعد ساعات فقط من وفاة طبيب صيني كان أوّل من حذر من الفيروس المستجدّ قبل أن يقضي متأثرًا بالإصابة به، ما أثار موجة غضب وحزن شديدين تجاه أزمة تزاد سوءً وتسبّبت بمقتل أكثر من 700 شخص.

ومن الأشخاص الـ40 المصابين الذين تحدثت عنهم دراسة "جاما" 31 عملوا في أجنحة عامة داخل المستشفى وسبعة في قسم الطوارئ و2 في العناية الفائقة.

ومثال المريض الذي يعتقد أنّه نقل العدوى إلى 10 عاملين في مجال الصحة يبرز الخطر الكبير داخل المستشفيات خلال المرحلة الأولى من انتشار فيروس كورونا، على الرّغم من أنّ التقديرات بشكل عام تشير الى أنّ كلّ مصاب بالفيروس ينقل العدوى إلى 2.2 آخرين كمعدل وسطي.