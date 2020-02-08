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حوادث

ضبط تشكيل عصابي للاتجار في الأسلحة النارية والمواد المخدرة ببنها

السبت 08/فبراير/2020 - 10:50 ص
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى

تمكن ضباط مباحث القليوبية من ضبط تشكيل عصابى يضم 3 عاطلين للاتجار فى الاسلحة النارية والمواد المخدرة بإحدى قرى مركز بنها احيل المتهمين للنيابة فتولت التحقيق

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية اخطارا بتمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة بنها من ضبط كل من أحمد م  ا عاطل ومقيم الشموت – دائرة المركز والسيد م  ا  عاطل ومقيم ذات الناحية وسامح س  ط عاطل ومقيم ذات الناحيه الذين يكونون فيما بينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص لحماية نشاطهم الإجرامى.

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وضبط وبحوزتهم سلاح نارى بندقيه آليه خزينتها ( 11 ) طلقه من ذات العيار و 2 ) سلاح نارى فرد خرطوش محلى الصنع و( 2 ) طلقه من ذات العيار وكميه من مسحوق الهيروين المخدر تزن 150 جرام ومبلغ مالى 720 جنيه وتم التحفظ عليهم

وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقروا بصحتها وحيازتهم للمواد المخدره بقصد الإتجار والأسلحة النارية لحماية نشاطهم الإجرامى والمبلغ المالى حصيلة تجارتهم وتولت النيابة التحقيق

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