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توك شو

حسن مهدي: شبكة الطرق الخادم الأول للمشاريع المصرية الجديدة.. فيديو

السبت 08/فبراير/2020 - 12:27 م
شبكة الطرق الجديدة
شبكة الطرق الجديدة
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قسم التوك شو

قال الدكتور حسن مهدي أستاذ هندسة الطرق بجامعة عين شمس: إن الطرق والتنمية المستدامة وجهان لعملة واحدة ، لافتا إلى أن حدوث تنمية بشكل سليم لابد من توافر بنية أساسية والتي تأتي في مقدمتها مشروعات الطرق.

أضاف حسن مهدي خلال لقائه ببرنامج "8 الصبح " المذاع على فضائية " دي إم سي"، أنه عندما تولى الرئيس السيسي في الفترة الرئاسية الأولى كان هناك العديد من المشاكل في مرافق الدولة والتي تكاد أن كانت  منعدمة، مشيرا إلى أن من المهام الأولى عند تولي الرئيس السيسي حكم مصر كانت إيجاد حلول جذرية لكل مشاكل المرفقات العامة.

أكد مهدي أستاذ هندسة الطرق، أن مصر كانت تستخدم 7% من مساحتها حتى عام 2014 ، مضيفا أنه تم إنشاء مدن عمرانية جديدة للقضاء على التكدسات عند منطقة وادي النيل والتي كان من المستحيل إنشاؤها إلا بشبكة طرق جديدة.

أشار الدكتور حسن، إلى أن الدولة لم تعمل على تنمية عمرانية فقط بل قامت باستصلاح الملايين من الأفدنة مع إنشاء شركة الريف المصري والتي كان من الممكن الوصول لتلك الأراضي واستصلاحها إلا بشبكة طرق تعمل على التواصل بينها وبين باقي المدن، متابعا أنى شبكة الطرق تعتبر الخادم الأول لكل المشاريع المصرية الجديدة والتي منها التنمية السياحية العمرانية الريفية .

تابع الدكتور مهدي ، أن الطرق التي أنشأت في فترة تولي الرئيس حكم مصر عملت على اتصال الدولة بعضها البعض، مؤكدا أن قبل عام 2014 كانت مصر تفتقد الوصلات العرضية التي تصل بين شرق وغرب الجمهورية.
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