كفتة بالريحان والبطاطس من الأطباق الشهية واللذيذة التى يمكنك إعدادها وتحضيرها فى المنزل بأسهل الخطوات،ونقدم لك طريقة عمل كفتة بالريحان والبطاطس من مطبخ الشيف غادة التلي مقدمة برنامج زعفران وفانيلا.
مقادير كفتة بالريحان والبطاطس
1 كيلو بطاطس مسلوقة ومهروسة
1 كوب لبن
1 ملعقة كبيرة زبدة
رشة جوزة الطيب
نصف كيلو لحم مفروم ناعم
جبنة مكعبات
بصل مقطع صغير جدا
ملح وفلفل
- الصلصة
1 ملعقة كبيرة زبدة
2 فص ثوم مفروم
2 كوب مشروم
1 كوب ريحان
1 مكعب مرق
2 ملعقة كبيرة صلصة
2 كوب طماطم مبشورة
بشاميل جاهز للوجه
2 كوب جبن موتزاريلا للوجه
طريقة تحضير كفتة بالريحان والبطاطس
* تخلط جميع المكونات في الكبة عدا الجبنة
* تشكل الكفتة على شكل كرات وتحشى بالجبنة المكعبات
* تسوى في الفرن حتى تطهى بشكل كامل
* في البايركس ترص البطاطس، ثم توضع الكفتة والصلصة
لعمل الصلصة
* يشوح الثوم مع الزبدة ثم تضاف المكونات المتبقية عدا البشاميل
* تترك على النار حتى الغليان
* تضاف كرات الكفتة في الصلصة ثم يضاف الريحان
* توضع طبقة من البشاميل
* ترش الجبن على الوجه
* توضع في الفرن حتى يحمر الوجه
1 ملعقة كبيرة زبدة
2 فص ثوم مفروم
2 كوب مشروم
1 كوب ريحان
1 مكعب مرق
2 ملعقة كبيرة صلصة
2 كوب طماطم مبشورة
بشاميل جاهز للوجه
2 كوب جبن موتزاريلا للوجه
طريقة تحضير كفتة بالريحان والبطاطس
* تخلط جميع المكونات في الكبة عدا الجبنة
* تشكل الكفتة على شكل كرات وتحشى بالجبنة المكعبات
* تسوى في الفرن حتى تطهى بشكل كامل
* في البايركس ترص البطاطس، ثم توضع الكفتة والصلصة
لعمل الصلصة
* يشوح الثوم مع الزبدة ثم تضاف المكونات المتبقية عدا البشاميل
* تترك على النار حتى الغليان
* تضاف كرات الكفتة في الصلصة ثم يضاف الريحان
* توضع طبقة من البشاميل
* ترش الجبن على الوجه
* توضع في الفرن حتى يحمر الوجه