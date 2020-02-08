طريقة عمل كفتة بالريحان والبطاطس

- الصلصة1 ملعقة كبيرة زبدة2 فص ثوم مفروم2 كوب مشروم1 كوب ريحان1 مكعب مرق2 ملعقة كبيرة صلصة2 كوب طماطم مبشورةبشاميل جاهز للوجه2 كوب جبن موتزاريلا للوجهطريقة تحضيربالريحان والبطاطس* تخلط جميع المكونات في الكبة عدا الجبنة* تشكل الكفتة على شكل كرات وتحشى بالجبنة المكعبات* تسوى في الفرن حتى تطهى بشكل كامل* في البايركس ترص البطاطس، ثم توضع الكفتة والصلصةلعمل الصلصة* يشوح الثوم مع الزبدة ثم تضاف المكونات المتبقية عدا البشاميل* تترك على النار حتى الغليان* تضاف كرات الكفتة في الصلصة ثم يضاف الريحان* توضع طبقة من البشاميل* ترش الجبن على الوجه* توضع في الفرن حتى يحمر الوجه