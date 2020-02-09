لضمان خصوصية المواطن .. البرلمان يبحث قانون حماية البيانات الشخصية

يستعد مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، اليوم الأحد، لاستئناف مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون حماية البيانات الشخصية.





وجاء مشروع قانون حماية البيانات الشخصية المعروض ليحقق ضمان خصوصية المواطنين والعمل على تهيئة المناخ الاستثماري في مصر والتى تتمثل فى كشف عن صور حق الأشخاص في حماية البيانات الشخصية لهم و تجريم جمع البيانات الشخصية بطرق غير مشروعة أو بدون موافقة أصحابها و يجرم القانون معالجته البيانات الشخصية بطرق تدليسية أو غير مطابقة للأغراض المصرح بها من قبل صاحب البيانات.





ويهدف مشروع القانون إلى التواكب مع المعيار العالمي الخاص بحماية البيانات الشخصية ( GDPR) و حماية خصوصية البيانات بشأن المواطنين والمؤسسات المختلفة داخل وخارج الدولة ويضمن حماية الاستثمارات الوطنية، وخاصة المتعاملة مع الاتحاد الأوروبي وصياغة التزامات على كل من المتحكم في البيانات، ومعالج البيانات باعتبارهما من العناصر الفاعلة في مجالات التعامل في البيانات الشخصية و إلزام المؤسسات والجهات والأفراد المتحكمين في البيانات الشخصية، والمعالجين لها بتعيين مسئول لحماية البيانات الشخصية داخل مؤسساتهم وجهاتهم.



