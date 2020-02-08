أستاذ هندسة الطرق: مصر نجحت في ربط شمال مصر بصعيدها.. فيديو

قال الدكتور حسن مهدي أستاذ هندسة الطرق بجامعة عين شمس
، إن تقرير التنافسية العالمية قام بإنصاف مصر بسبب شبكة الطرق الجديدة التي ربطت
مصر بعضها البعض ، لافتا الي أن مصر تقدمت 90 نقطة في التنافسية العالمية من
المركز 118 الي المركز 28.
وأضاف حسن، خلال لقائه ببرنامج " 8 الصبح"
المذاع علي فضائية " دي أم سي " ، أن من أبرز المحاور التي أنشأت في
مشروع الطرق هو محور هضبة الجلالة ، مشيرا الي أن القوات المسلحة قامت بمساعدة الشركات
المدنية لأنشاء طريق هضبة الجلالة الذي كان من المستحيل أنشائه علي أرض الواقع .
وأكد الدكتور مهدي ، أن طريق هضبة الجلالة يصل محافظات
مصر بعضها البعض والذي يستطيع أستخدامة من بورسعيد للوصول الي الصعيد دون العبور
بالقاهرة ، مضيفا أن هناك ايضا طريق ديروط الفرافرة والذي يربط محافظة الوادي
الجديد من منطقة الفرافرة بأسيوط.
وأشار أستاذ هندسة الطرق ، الى أن قبل أنشاء طريق ديروط
الفرافرة كان سكان أسيوط بصلوا الي الوادي
الجديد 770 كيلوا ، مؤكدا ىأن بعد إنشاء طريق ديروط الفرافرة تم أختصار الطريق
الي 285 كيلوا .
وتابع
أن مشروعات التنمية المستدامة عملت علي تقليل السفر من صعيد مصر الي شمالها للبحث
عن فرص عمل التي تم توفيرها الأن في كل المحافظات ، مشيرا الي أن تكلفة النقل تمثل
من 35 الي 40% من تكلفة السلع والتي تعمل الدولة علي تخفيضها من خلال شبكة الطرق.