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توك شو

أستاذ هندسة الطرق: مصر نجحت في ربط شمال مصر بصعيدها.. فيديو

السبت 08/فبراير/2020 - 11:32 ص
شبكة تالطرق الجديدة
شبكة تالطرق الجديدة بمصر
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قسم التوك شو

قال الدكتور حسن مهدي أستاذ هندسة الطرق بجامعة عين شمس ، إن تقرير التنافسية العالمية قام بإنصاف مصر بسبب شبكة الطرق الجديدة التي ربطت مصر بعضها البعض ، لافتا الي أن مصر تقدمت 90 نقطة في التنافسية العالمية من المركز 118 الي المركز 28.

 

وأضاف حسن، خلال لقائه ببرنامج " 8 الصبح" المذاع علي فضائية " دي أم سي " ، أن من أبرز المحاور التي أنشأت في مشروع الطرق هو محور هضبة الجلالة ، مشيرا الي أن  القوات المسلحة قامت بمساعدة الشركات المدنية لأنشاء طريق هضبة الجلالة الذي كان من المستحيل أنشائه علي أرض الواقع .

 

وأكد الدكتور مهدي ، أن طريق هضبة الجلالة يصل محافظات مصر بعضها البعض والذي يستطيع أستخدامة من بورسعيد للوصول الي الصعيد دون العبور بالقاهرة ، مضيفا أن هناك ايضا طريق ديروط الفرافرة والذي يربط محافظة الوادي الجديد من منطقة الفرافرة بأسيوط.

 

وأشار أستاذ هندسة الطرق ، الى أن قبل أنشاء طريق ديروط الفرافرة  كان سكان أسيوط بصلوا الي الوادي الجديد 770 كيلوا ، مؤكدا ىأن بعد إنشاء طريق ديروط الفرافرة تم أختصار الطريق الي 285 كيلوا .

 

وتابع أن مشروعات التنمية المستدامة عملت علي تقليل السفر من صعيد مصر الي شمالها للبحث عن فرص عمل التي تم توفيرها الأن في كل المحافظات ، مشيرا الي أن تكلفة النقل تمثل من 35 الي 40% من تكلفة السلع والتي تعمل الدولة علي تخفيضها من خلال شبكة الطرق.
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