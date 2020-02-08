أستاذ هندسة الطرق: مصر نجحت في ربط شمال مصر بصعيدها.. فيديو

قال الدكتور حسن مهدي أستاذ هندسة الطرق بجامعة عين شمس ، إن تقرير التنافسية العالمية قام بإنصاف مصر بسبب شبكة الطرق الجديدة التي ربطت مصر بعضها البعض ، لافتا الي أن مصر تقدمت 90 نقطة في التنافسية العالمية من المركز 118 الي المركز 28.

وأضاف حسن، خلال لقائه ببرنامج " 8 الصبح" المذاع علي فضائية " دي أم سي " ، أن من أبرز المحاور التي أنشأت في مشروع الطرق هو محور هضبة الجلالة ، مشيرا الي أن القوات المسلحة قامت بمساعدة الشركات المدنية لأنشاء طريق هضبة الجلالة الذي كان من المستحيل أنشائه علي أرض الواقع .

وأكد الدكتور مهدي ، أن طريق هضبة الجلالة يصل محافظات مصر بعضها البعض والذي يستطيع أستخدامة من بورسعيد للوصول الي الصعيد دون العبور بالقاهرة ، مضيفا أن هناك ايضا طريق ديروط الفرافرة والذي يربط محافظة الوادي الجديد من منطقة الفرافرة بأسيوط.

وأشار أستاذ هندسة الطرق ، الى أن قبل أنشاء طريق ديروط الفرافرة كان سكان أسيوط بصلوا الي الوادي الجديد 770 كيلوا ، مؤكدا ىأن بعد إنشاء طريق ديروط الفرافرة تم أختصار الطريق الي 285 كيلوا .

وتابع أن مشروعات التنمية المستدامة عملت علي تقليل السفر من صعيد مصر الي شمالها للبحث عن فرص عمل التي تم توفيرها الأن في كل المحافظات ، مشيرا الي أن تكلفة النقل تمثل من 35 الي 40% من تكلفة السلع والتي تعمل الدولة علي تخفيضها من خلال شبكة الطرق.