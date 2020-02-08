شعراوي يبحث مع محافظ الإسكندرية جهود الاستفادة من مياه الأمطار والمشروعات الجاري تنفيذها

وأضاف وزير التنمية المحلية أنه تم خلال الاجتماع أيضًا متابعة جهود تحسين الموارد الذاتية للمحافظة وحل أي مشكلات تواجه المستثمرين في المناطق الصناعية بما يساهم في استغلال كافة الفرص الاستثمارية المتاحة والمساهمة في توفير فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة ، بالإضافة إلي الحفاظ علي حقوق الدولة من أملاك المحافظة المستأجرة بما يساعد في زيادة الموارد وتوفير دخل إضافي يساهم في تمويل بعض المشروعات الجارية خاصة مشروعات البنية التحتية .





كما تم استعراض جهود المحافظة في الاهتمام بمنطقة كورنيش الأسكندرية وتحصيل حقوق الدولة كاملة ، وشدد اللواء محمود شعراوي علي أهمية فرض سيادة الدولة وتطبيق القانون بحزم على أي تعديات على أراضى وأملاك الدولة خاصة مع بدء الموجة الـ15 لإزالة التعديات وإعادة حق الشعب .





وأشار وزير التنمية المحلية، إلي أهمية استمرار التواصل بين المحافظة وكافة المواطنين في المدن والقري والاستماع إلى مشكلاتهم والعمل على سرعة حلها بما يحقق رضاهم عما تقدمه الادارة المحلية .





كما تم استعراض آخر مستجدات الموقف التنفيذي الخاص بمنظومة المخلفات الصلبة الجديدة ، والتعامل بحسم مع أي اشغالات تعيق حركة المرور أو المواطنين من أبناء المحافظة أو المترددين عليها من المحافظات الأخرى .





وشدد شعراوي على ضرورة التعامل الحاسم مع أي مخالفات أو تقصير في أداء العمل والتعامل بحسم مع أي شكل من أشكال الفساد لضمان تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على المال العام وتنمية الموارد الذاتية للمحافظة .





كما تابع الوزير جهود المحافظة في ازالة التعديات علي بعض المصارف أو أملاك الدولة خاصة في منطقة كينج مريوط ، وطالب شعراوي بالاستمرار في تلك الجهود خلال الفترة المقبلة مع ضرورة تقديم كافة التسهيلات للراغبين في التقنين وتحصيل حق الدولة ، وتشجيع المواطنين في هذا الشأن .