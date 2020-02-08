بين الجرأة والأناقة.. شاهد فساتين أثارت الجدل لـ رانيا يوسف

رانيا يوسف تريند "جوجل" بعد ظهورها فى أحد البرامج، وإدلائها بعدد من التصريحات الجريئة التى أثارت الجدل. تصدرت الفنانةتريند "جوجل" بعد ظهورها فى أحد البرامج، وإدلائها بعدد من التصريحات الجريئة التى أثارت الجدل.





رانيا يوسف على لفت الأنظار دائما حول إطلالاتها وفساتينها التي تظهر بها فى مختلف المناسبات والمهرجانات، وتعتمد على الفساتين التى تبرز أنوثتها وقوامها الممشوق. واعتادتعلى لفت الأنظار دائما حول إطلالاتها وفساتينها التي تظهر بها فى مختلف المناسبات والمهرجانات، وتعتمد على الفساتين التى تبرز أنوثتها وقوامها الممشوق.









رانيا يوسف ، دومًا على إبراز رشاقتها، وذلك في العديد من المناسبات، وقد اختارت فيها تصميمات لافتة وجريئة، وتعتمد على التنوع بين تصميمات الفساتين. وتحرص، دومًا على إبراز رشاقتها، وذلك في العديد من المناسبات، وقد اختارت فيها تصميمات لافتة وجريئة، وتعتمد على التنوع بين تصميمات الفساتين.









واعتمدت على الفساتين البسيطة والمنقوشة والقصيرة وغيرها من الموديلات المختلفة والمتنوعة التى اعتمدت على الأقمشة المميزة والراقية.







