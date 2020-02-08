AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بين الجرأة والأناقة.. شاهد فساتين أثارت الجدل لـ رانيا يوسف

السبت 08/فبراير/2020 - 11:19 ص
رانيا يوسف
رانيا يوسف
Advertisements
هاجر هانئ
تصدرت الفنانة رانيا يوسف تريند "جوجل" بعد ظهورها فى أحد البرامج، وإدلائها بعدد من التصريحات الجريئة التى أثارت الجدل.

واعتادت رانيا يوسف على لفت الأنظار دائما حول إطلالاتها وفساتينها التي تظهر بها فى مختلف المناسبات والمهرجانات، وتعتمد على الفساتين التى تبرز أنوثتها وقوامها الممشوق.


وتحرص رانيا يوسف، دومًا على إبراز رشاقتها، وذلك في العديد من المناسبات، وقد اختارت فيها تصميمات لافتة وجريئة، وتعتمد على التنوع بين تصميمات الفساتين.


واعتمدت على الفساتين البسيطة والمنقوشة والقصيرة وغيرها من الموديلات المختلفة والمتنوعة التى اعتمدت على الأقمشة المميزة والراقية.


وتفضل رانيا يوسف اختيار الإكسسوارات والمجوهرات الجذابة واللافتة التى تزيد من قيمة وجمال إطلالتها، كما تعتمد على تسريحات الشعر وصيحات المكياج التى تبرز جمالها.
بين الجرأة والأناقة.. شاهد فساتين أثارت الجدل لـ رانيا يوسف
بين الجرأة والأناقة.. شاهد فساتين أثارت الجدل لـ رانيا يوسف
بين الجرأة والأناقة.. شاهد فساتين أثارت الجدل لـ رانيا يوسف
بين الجرأة والأناقة.. شاهد فساتين أثارت الجدل لـ رانيا يوسف
بين الجرأة والأناقة.. شاهد فساتين أثارت الجدل لـ رانيا يوسف
بين الجرأة والأناقة.. شاهد فساتين أثارت الجدل لـ رانيا يوسف
بين الجرأة والأناقة.. شاهد فساتين أثارت الجدل لـ رانيا يوسف
بين الجرأة والأناقة.. شاهد فساتين أثارت الجدل لـ رانيا يوسف
بين الجرأة والأناقة.. شاهد فساتين أثارت الجدل لـ رانيا يوسف
بين الجرأة والأناقة.. شاهد فساتين أثارت الجدل لـ رانيا يوسف
بين الجرأة والأناقة.. شاهد فساتين أثارت الجدل لـ رانيا يوسف
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جذابة ولافتة.. 25 صورة تكشف أناقة فساتين إليسا

منى زكي وبشرى الأبرز.. أغرب فساتين النجمات فى 2019

بين الاناقة والجرأة .. 50 فستانا للنجمات أثارت الجدل خلال 2019

فيديوجراف| أسعار فساتين رانيا يوسف خلال عام 2019

فى عيد ميلادها.. 20 فستانا تبرز جمال أنغام.. شاهد

ذهبي وأسود وأبيض.. أحلام تتألق بـ 5 فساتين في حفلها بالسعودية

ترشيحاتنا

وفاة أمريكي وياباني بفيروس كورونا في مدينة ووهان الصينية

الموت يفجع المطرب الشعبي طارق الشيخ

محمد صلاح يرزق بمولودته الثانية "كيان".. ومصادر: عائلته تقيم عقيقة لأهل قرية نجريج

بعد رباعية سوسييداد .. بيل يستفز جماهير ريال مدريد

الإمارات تعلن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد

الأكبر منذ ظهور الفيروس.. 86 حالة وفاة بسبب كورونا خلال 24 ساعة بالصين.. فيديو

AdvertisementS

قبل إعدامه.. مرتكب مذبحة كفر الدوار يعترف: أكلوني وشربوني وغدرت بيهم .. الحلقة الثانية من الاعترافات

محمد صلاح يرزق بمولودته الثانية "كيان".. ومصادر: عائلته تقيم عقيقة لأهل قرية نجريج

من داخل غرفتها.. ابنة عمرو دياب تثير الجدل بمقطع فيديو

من علامات يوم القيامة.. الإفتاء تحذر من آفة حرام شرعا منتشرة بين الناس

فيروس كورونا يظهر في دولة جديدة

نجمة ذا فويس: خلع الحجاب قرار شخصي.. وأتمني ربنا يهديني.. فيديو

سبب عدم دخول الملائكة بيتا فيه كلب؟ وكيف يقبض ملك الموت الأرواح مع وجود الكلاب؟ الإفتاء تجيب

موجة صقيع واضطراب في حركة الملاحة.. الأرصاد تحذر من طقس الـ72 ساعة القادمة ..فيديو

مين أحلى ؟ هنا الزاهد وزوجة كريم فهمى يتألقان فى أحدث ظهور لهما

في ذكرى ميلاد شادية.. قصتها مع الرئيس السيسي في آخر أيام حياتها

لاعب الموساد.. قصة سمير الإسكندراني.. الفنان الذي قهر إسرائيل على جواسيسها

تريند الفن | ابنة شقيق عادل إمام تخطف الأنظار.. تحذير محامية قتيل فيلا نانسي عجرم.. محاولة انتحار أسما شريف منير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بين الجرأة والأناقة.. شاهد فساتين أثارت الجدل لـ رانيا يوسف

أسعار جيلي geely اليوم في مصر بعد آخر تخفيض.. صور

بعد شائعات ارتباطها.. أصالة تفاجئ جمهورها بـ لوك جديد