وقفة احتجاجية ضد خطة ترامب أمام السفارة الأمريكية في أوكرانيا

نظم مجموعة من النشطاء السياسيين وقفة احتجاج رفضا لـ خطة السلام الأمريكية أمام السفارة الأمريكية بالعاصمة الأوكرانية كييف، بحضور جمع غفير من أبناء الجاليات الفلسطينية والعربية والصديقة.





وعبر المشاركون بالوقفة عن رفضهم لتلك الصفقة، معلنين تضامنهم مع الشعب الفلسطيني في مواجهة تلك المؤامرة التي يقودها الرئيس الأمريكي ترامب وشريكه بنيامين نتنياهو.





وسلم المشاركون في الوقفة رسالة لرئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي هذه نصها: "نحن ممثلو منظمات المجتمع المدني والجاليات العربية في العاصمة الاوكرانية كييف نعرب عن شجبنا ورفضنا التام لما جاء في مبادرة الرئيس الامريكي دونالد ترامب في 27.01.2020 حول رؤيته لحل الصراع الفلسطيني الاسرائيلي أو ما يسمى خطة السلام الأمريكية".





وأضافت الرسالة أن الخطة تضرب بعرض الحائط كل القوانين والاعراف الدولية وتتجاهل كل القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن والتي تقر بحق الشعب الفلسطيني بالعودة إلى أرضه ووطنه الذي شُرد منه وكذلك حقه بإقامة دولته المستقلة على التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس، وهذه الدولة يجب أن تتمتع بكامل الحقوق والسيادة على الأرض والحدود والمياه والأجواء وغيرهم.





وأكدت الرسالة أن السلام لن يتحقق بفرض هذه الصفقة المجحفة على الفلسطينيين وإنما بالإقرار بالحقوق الفلسطينية العادلة، مطالبين "بيلوسي" والمشرعين الأمريكيين بإلغاء هذه الصفقة التي لن تجلب سوى الخراب والدمار للمنطقة والعالم وللمصالح الأمريكية.