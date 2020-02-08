البيت الأبيض: قرارات بريطانيا بشأن الجيل الخامس لن تعرقل اتفاق تجارة واشنطن

قال لاري كودلو المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض إن قرار بريطانيا منح Huawei ومقرها الصين دورًا محدودًا في شبكتها للجيل الخامس على الرغم من المخاوف الأميركية لن يعرقل مساعي التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.





وقال كودلو: "سنعمل مع أبناء عمومتنا البريطانيين بشأن الجيل الخامس. نعتقد أننا نستطيع العمل معهم وعرض خيارات عليهم. سنرغب في إبرام اتفاق تجارة حرة".





وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت مكالمة هاتفية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ذكرت تقارير أنها شهدت خلافات قد تعوق الاتفاق المزمع، قال كودلو "لا، لن تفعل" وشكك في التقرير.





وذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن ترامب كان "غاضبا للغاية" في المحادثة مع جونسون الأسبوع الماضي عقب قرار المملكة المتحدة بشأن الجيل الخامس على الرغم من تحذير إدارة ترامب بشأن مخاوف أمنية.