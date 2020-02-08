د.مجدي بدران يكتب: العودة للمدارس وشائعات الكورونا

اطمئنوا، حتى الآن لا توجد أى دلائل على تحول فيروس الكورونا الجديد لوباء فى أى منطقة فى العالم ، حتى فى الصين . اجراءات الحجر الصحى المطبقة فى مصر مثالية وكافية . فيروس الكورونا الجديد ليس فيروس سارس و يختلف تماما عنه ، وهوغير موجود فى مصر .

لكننا مازلنا فى فصل الشتاء، وهو الفصل المفضل لفيروسات نزلات البرد والأنفلونزا. ويجب تمتع أى طالب مصاب بأى نزلة برد بأجازة من الدراسة ، لحمايته ، وللحد من العدوى فى المدارس .

يجب توعية الطلاب بتجنب الاتصال الوثيق مع الأشخاص الذين يعانون من التهابات الجهاز التنفسي.يجب غسل الأيدي بالماء والصابون مرارًا وإذا كان هناك اتصال مباشر يؤدي إلى إصابة الأشخاص أو التعرض لبيئتهم.

يجب ممارسة آداب السعال والعطس بالحفاظ على مسافة مترين من الآخرين عند العطس أو الكحة، تغطية الأنف والفم عند العطس بمنديل ورقى يستخدم مرة واحدة أو بالملابس مثل الكم أو العطس داخل الجاكت،و التخلص من المنديل المستخدم بطريقة صحية بوضعه فى كيس وغلقه بإحكام، وغسل اليدين بعد العطس .استخدم الماسك الطبى لتغطية الفم والأنف عند التعامل مع مرضى الجهاز التنفسى. يجب تجنب لمس العينين أو الأنف أو الفم بالأيدي إلا بعد غسها جيدا بالماء والصابون .

تغير المناخ سبب ظاهرة مرور المصريين بأجواء الفصول الأربعة فى اليوم الواحد. هناك بعض العوامل التى فاقمت ذلك مثل : تلوث الهواء خاصة داخل البيوت بملوثات تدخين السجائر والشيشة ، والتكدس الشتوى فى الغرف نتيجة قلة الخروج و برودة الجو، وهبوب الرياح المتربة، والجهل بطرق العدوى بفيروسات البرد والأنفلونزا ،و سوء التهوية فى البيوت والأماكن المغلقة.

قلة شرب الماء تسبب جفاف الجلد والأغشية المخاطية و تهتكها و زيادة دخول مسببات الحساسية للأنف و الجهاز التنفسى ، و زيادة إنطلاق الهيستامين وبالتالى زيادة أعراض الحساسية كسيلان الأنف وضيق الشعب الهوائية و حكة الجلد . و نناشد المواطنين بشرب الماء بوفرة وكذلك شاي الأعشاب الطبيعية ، و يفضل استنشاق أبخرتها الساخنة قبل شربها حيث ينشط ذلك الدورة الدموية فى الأنف و يرفع من تركيز الخلايا المناعية فى الأغشية المخاطية فى الأنف.ينبغى مسح الأسطح من الأتربة ، فهى ليست معقمة وبالتالى هى بمثابة أطباق طائرة تحمل العديد من الميكروبات والملوثات ومسببات الحساسية . الأنف الباردة تزيد من معدلات الإصابة بنزلات البرد، والعكس صحيح،وبالتالى تصبح التدفئة بالملابس الشتوية ، و ارتداء الجوارب من طرق الوقاية اليسيرة من نزلات البرد .

فشل العلماء فى التوصل لتطعيمات ضد فيروسات البرد بسبب تعدد مسببات نزلات البرد التى تصل إلى 200 مجموعة من الفيروس. و التطعيمات المتاحة لنزلات البرد هى التثقيف الصحى ضدها و رفع الوعى بمخاطرها .

من خزعبلات الشتاء استخدام المضادات الحيوية ليس لها أى دور فى علاج نزلات البرد أو الأنفلونزا كونها ببساطة تعمل ضد البكتيريا ، وبالتالى من الجهل استمرار تناولها لعلاج فيروسات الشتاء ، وأن من الخطأ اعتبار المضادات الحيوية تطعيمات .

مفتاح الشفاء من البرد أو الأنفلونزا هو جهاز المناعة ، و قلة المناعة تسبب إطالة فترة المرض و نشر الفيروسات للآخرين. فيروسات الشتاء تدخل جسد الإنسان عن طريق الأنف أو العين أو الفم، و بالتالي تلعب الأيدى الملوثة خاصة نتيجة لمس الأسطح الملوثة والسعال والعطس و القبلات والأحضان أدوارا خطيرة فى انتشار فيروسات الشتاء فى المجتمعات التى تجهل ثقافة الوقاية من فيروسات الشتاء. أحيانا تتحول العطسة إلى طلقة خطيرة ربما تكون قاتلة فى حالة إطلاقها على بعض الفئات مثل المسنين ، أو الأطفال الصغار، أو الحوامل ، أو مرضى الربو، أو ناقصى المناعة، أو أصحاب الأمراض المزمنة المهملة.

غسل الأيدى بالماء الدافئ والصابون مازال هو التدخل الأسرع والأرخص والأجدى للوقاية من نزلات البرد وأوبئة الأنفلونزا ,و هو يقى من 250 مرضا معديا . حذار من تجفيف الأيدى فى الملابس أو الفوط أو الهواء , ولكنه أكد على أن الأيدى المبللة تنقل الميكروبات أضعاف الأيدى الجافة .

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان استكمال العمل بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى للكشف المبكر عن أمراض "الأنيميا - السمنة – التقزم" لطلاب المرحلة الابتدائية الاثنين المقبل بجميع المحافظات، وذلك بالتزامن مع بداية الفصل الدراسى الثانى للعام الحالى. لا يشترط موافقة ولى الأمر لإجراء المسح، وسيمنح كل طالب "كارت متابعة" مدونًا به كل البيانات الخاصة به، وفى حالة اكتشاف إصابة أى طالب يتم الاتصال الفورى بولى الأمر لتحديد موعد لتوقيع الكشف عليه فى العيادات الشاملة التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحى، أما فى حالة عدم إصابة الطفل بأى من الأمراض السابقة فيتم تدوين ذلك بالكارت الصحي ويسلم لمدير المدرسة وأيضًا ولى الأمر، حيث لا يتم اتخاذ أية خطوة إلا بمعرفة وموافقة ولى أمر التلميذ.