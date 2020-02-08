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تعليم

مستشفى سعاد كفافي تواصل قوافلها الطبية تحت شعار صحة أطفالنا

السبت 08/فبراير/2020 - 11:19 ص
جامعة مصر للعلوم
جامعة مصر للعلوم و التكنولوجيا
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كريم ناصر
للمساهمة فى المبادرات المتنوعة التى تنفذها الدولة فى قطاع الصحة وفى إطار التزامها بأنشطة المسئولية المجتمعية أطلقت مستشفى سعاد كفافي الجامعى التابعة لكلية الطب البشرى بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا عدة قوافل طبية متعددة التخصصات تحت رعاية خالد الطوخى رئيس مجلس الأمناء وذلك تحت شعار «صحة أطفالنا» للكشف على طلاب المدارس الحكومية والخاصة في جميع التخصصات الصحية، وقد سخرت المستشفى لهذه القوافل جميع الإمكانيات اللازمة لتقديم الخدمات الطبية على أكمل وجه.

وأشار الدكتور محمد صفوت مدير عام مستشفي سعاد كفافي الجامعي إلى أن ذلك يتزامن مع اعتماد مستشفى سعاد كفافى الجامعى لتصبح مركزًا لتقديم أنشطة التطوير المهنى الطبي وهو الاعتماد الذى حصلت عليه من الهيئة المصرية للتدريب الإلزامى للأطباء والتابعة لرئاسة مجلس الوزراء وهو ما ينعكس بشكل كبير على مكانة المستشفى وتأكيد قيمتها فى المجتمع سواء على المستوى الأكاديمى أو المستوى العام.


موضحًا أن هذا الاعتماد هو نتاج رؤية متجددة بضرورة النهوض بالمستشفى لوضعها على خارطة المراكز الطبية المتميزة ليس فقط كمقدم للخدمة الطبية وإنما كمركز لإعداد الكوادر الطبية من أبناء الجامعة وأبناء الجامعات المصرية الأخرى.. واللافت للنظر أن هذا الاعتماد جاء فى أعقاب موافقة وزارة التعليم العالي على تدريب أطباء الامتياز من خريجي كلية الطب بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بمستشفى سعاد كفافي الجامعي بما يعكس مدى الثقة في إمكانيات المستشفى من الناحية الفنية والتقنية، والذي يرجع بالأساس إلي وجود كوادر طبية متميزة في بيئة عمل تتوافر بها أحدث الأجهزة وأكثرها تطورا في التخصصات الإكلينيكية المختلفة.
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