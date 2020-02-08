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رياضة

فونسيكا يكشف أسباب تراجع نتائج روما بالدوري الإيطالي

السبت 08/فبراير/2020 - 11:15 ص
فونسيكا مدرب روما
فونسيكا مدرب روما
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محمد السعيد
كشف باولو فونسيكا المدير الفني لفريق روما، أسباب تراجع نتائج فريقه، في آخر مباراتين بالدوري الإيطالي.

وتعرض روما لهزيمتين مفاجأتين، خلال آخر مباراتين بالدوري الإيطالي، حيث سقط أمام ساسولو بنتيجة 4- 2، في الجولة الماضية، وخسر مجددا أمام بولونيا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، أمس الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ 24، من مسابقة الدوري الإيطالي" كالتشيو".

وقال فونسكيا في تصريحات صحفية عقب المباراة: "الهزيمة أمام ساسولو في الجولة الماضية، أثرت علينا خلال مواجهة بولونيا، الفريق يعاني من عملية فقدان للثقة".

وأضاف: "فريقنا يفتقد لعملية الضغط بشكل صحيح، نرتكب بعض الأخطاء عن القيام بالدفاع، وأيضا حين التحول إلى الهجوم".

وتابع: "علينا التحلي بالشجاعة، من أجل تخطي الأزمة التي نمر بها، والعمل على تصحيح الأوضاع لعودة الفريق إلى المسار الصحيح.

يذكر أن فريق روما يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 39 نقطة.
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