مارسنا الجنس في العربية.. كيف قتل سائق الجيزة عشيقته وألقاها في الصحراء بملابسها الداخلية؟

اعترف السائق المتهم بقتل سيدة ثلاثينية أثناء ممارسة الجنس في السيارة بالمنطقة الصحراوية بمدينة 6 أكتوبر في الجيزة، بجريمته تفصيليا أمام فريق النيابة والمباحث.
ونفذ المتهم مشهدا تصويريا للجريمة بأكملها، حيث شرح تفاصيل ليلة الحادث، واتفاقه مع المجنى عليها على مقابلتها لقضاء إحدى لياليهم الحرام التى اعتادوا على تنفيذها.
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وشرح المتهم جريمته، حيث أكد أن المجنى عليها حضرت إليه قبل الحادث بما يقرب من ساعة ونصف الساعة، وتوجها سويا إلى مسرح الجريمة بالسيارة وتوقف في المنطقة الصحراوية، وقامت المجنى عليها بخلع ملابسها وظلت في السيارة بملابسها الداخلية.
وقال المتهم أثناء تمثيل جريمته، إنهما ظلا يمارسان الجنس قرابة النصف ساعة، وأثناء ذلك قام بإحضار هاتفه من جوار الكرسي، إلا أنها نهرته وصرخت "إنت عايز تصورني وتفضحني"، مضيفا أنها قامت بسبه وصفعته بالقلم على وجهه.
وأنهى المتهم المعاينة بقيامه بكتم أنفاسها حتى لقت حتفها، فقام بإلقائها خارج السيارة كما هي بملابسها الداخلية، وسرق هاتفها وملابسها وفر هاربا.
البداية كانت ببلاغ تلقته الأجهزة الأمنية يفيد بالعثور على جثة لسيدة فى العقد الرابع من العمر ترتدى ملابسها الداخلية فى المنطقة الصحراوية ولا تحمل أى أوراق شخصية.
نجح فريق بحث برئاسة العميد طه فودة، رئيس مباحث قطاع أكتوبر، في التوصل لهوية السيدة من خلال فحص بلاغات التغيب على مستوى مديرية أمن الجيزة، ليتبين وجود بلاغ تغيب لسيدة بذات المواصفات بدائرة قسم شرطة امبابة، وكشفت التحريات أنها سيدة متعددة العلاقات مع الرجال.
وتعرفت أسرة القتيلة عليها بفحص سجل مكالماتها بعد معرفة رقمه من أسرتها تبين صدور وورود عدة مكالمات لرقم واحد قبل العثور على جثتها بساعات قليلة، وتم تحديد هوية مالك الرقم الذي اتصلت به القتيلة، والذي تبين أنه سائق من الفيوم ومقيم بمدينة ٦ أكتوبر، ألقت قوة أمنية برئاسة العقيد فوزي عامر، مفتش مباحث قطاع أكتوبر، القبض على السائق المشتبه به ومواجهته بصور المجني عليها وعلاقته بها، أكد أنهما يرتبطان بعلاقة غير شرعية منذ فترة قاربت ٣ سنوات التقاها خلالها عدة مرات، ومارسا الرذيلة سويا داخل سيارته بالمناطق النائية في الطريق الصحراوي، واعترف المتهم خلال مناقشته واستجوابه أمام مباحث الجيزة بقتله المجني عليها وسرد تفاصيل الجريمة، وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.