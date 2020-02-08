AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مدرب روما: أتحمل مسئولية تراجع الفريق.. ونواجه مشكلة ذهنية

السبت 08/فبراير/2020 - 12:26 م
باولو فونسيكا
باولو فونسيكا
Advertisements
إسراء أشرف
اعترف باولو فونسيكا، المدير الفني لفريق روما الإيطالي، بمسؤوليته عن نتائج الفريق، وتراجع مستواه، خلال الفترة الأخيرة.

وتلقى روما الهزيمة الثانية على التوالي، أمام بولونيا بنتيجة 3-2، بالمباراة التي جمعتهما مساء أمس، ضمن منافسات الجولة رقم 23 من الدوري الإيطالي "كالتشيو".

وقال فونسيكا في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لروما عقب المباراة: "أعتقد أن اللاعبين قد تأثروا بالخسارة الماضية أمام ساسولو، فضلًا عن أننا لم ندافع عن مرمانا كما ينبغي أمام بولونيا، لم تكن لنا ردة فعل قوية بعد الهدفين الأول والثاني، ثم تحسن مردودنا في الشوط الثاني، ولكن الأمور ازدادت صعوبة بعد طرد كريستانتي، أرى أن مشكلتنا تكمن في الجانب الذهني، فنحن نرتكب الكثير من الأخطاء الدفاعية".

وتابع: "نحن نمر بفترة صعبة، وأنا من أتحمل المسؤولية، أريد أن أفكر في الأشياء التي يمكننا تغييرها أو تحسينها مع الحفاظ على توازن الفريق".

وأضاف: "أحتاج للقيام بعمل أكبر مع اللاعبين وتحفيزهم لتقديم أداء أفضل، لقد قلت لهم أن المهم أن نلعب بشجاعة ودون خوف بغض النظر عن نتائج المباريات".

واختتم فونسيكا حديثه، قائلًا: "تراجع في معدلات اللياقة البدنية للاعبين؟ لا أعتقد ذلك، عندما تتراجع معدلات اللياقة البدنية للاعبين، لن يكون بإمكانهم القيام بأي ردة فعل خلال المباريات، وهذا ليس الحال في فريقنا".

ويحتل ذئاب روما المركز الخامس في جدول ترتيب فرق الدوري الإيطالي، برصيد 39 نقطة، من 23 مباراة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

روما يواجه هيلاس فيرونا بـ الدوري الإيطالي

ميلان يسعى لمواصلة صحوته بـ الدوري الإيطالي على حساب ساسولو

روما في مهمة سهلة أمام سبال بـ الدوري الإيطالي

السوبر الإسباني .. موعد مباريات اليوم الأحد 12-1-2020 والقنوات الناقلة

روما يسعى لاستعادة ذاكرة الانتصارات على حساب ساسولو

روما يخسر بـ رباعية أمام ساسولو في الدوري الإيطالي.. فيديو

ترشيحاتنا

هيدى كرم تبهر متابعيها فى أحدث ظهور

يا فرحة ما تمت.. عروسان يصلان قاعة الزفاف فوجدا مفاجأة صادمة

فيروس كورونا يظهر في دولة جديدة

من علامات يوم القيامة.. الإفتاء تحذر من آفة حرام شرعا منتشرة بين الناس

أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم السبت 8 - 2 - 2020

أبو البنات.. رسائل المحبين لـ محمد صلاح عقب وصول طفلته الثانية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بين الجرأة والأناقة.. شاهد فساتين أثارت الجدل لـ رانيا يوسف

أسعار جيلي geely اليوم في مصر بعد آخر تخفيض.. صور

بعد شائعات ارتباطها.. أصالة تفاجئ جمهورها بـ لوك جديد