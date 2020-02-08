مدرب روما: أتحمل مسئولية تراجع الفريق.. ونواجه مشكلة ذهنية





وقال فونسيكا في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لروما عقب المباراة: " أعتقد أن اللاعبين قد تأثروا بالخسارة الماضية أمام ساسولو، فضلًا عن أننا لم ندافع عن مرمانا كما ينبغي أمام بولونيا، لم تكن لنا ردة فعل قوية بعد الهدفين الأول والثاني، ثم تحسن مردودنا في الشوط الثاني، ولكن الأمور ازدادت صعوبة بعد طرد كريستانتي، أرى أن مشكلتنا تكمن في الجانب الذهني، فنحن نرتكب الكثير من الأخطاء الدفاعية".





وتابع: " نحن نمر بفترة صعبة، وأنا من أتحمل المسؤولية، أريد أن أفكر في الأشياء التي يمكننا تغييرها أو تحسينها مع الحفاظ على توازن الفريق".





وأضاف: "أحتاج للقيام بعمل أكبر مع اللاعبين وتحفيزهم لتقديم أداء أفضل، لقد قلت لهم أن المهم أن نلعب بشجاعة ودون خوف بغض النظر عن نتائج المباريات".



واختتم فونسيكا حديثه، قائلًا: "تراجع في معدلات اللياقة البدنية للاعبين؟ لا أعتقد ذلك، عندما تتراجع معدلات اللياقة البدنية للاعبين، لن يكون بإمكانهم القيام بأي ردة فعل خلال المباريات، وهذا ليس الحال في فريقنا".

ويحتل ذئاب روما المركز الخامس في جدول ترتيب فرق الدوري الإيطالي، برصيد 39 نقطة، من 23 مباراة.

وتلقى روما الهزيمة الثانية على التوالي، أمام بولونيا بنتيجة 3-2، بالمباراة التي جمعتهما مساء أمس، ضمن منافسات الجولة رقم 23 من الدوري الإيطالي "كالتشيو".