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توك شو

نجم الإسماعيلي: الأندية المصرية تقبل اللاعبين دون كشف طبي.. فيديو

السبت 08/فبراير/2020 - 11:33 ص
كابتن سيد بازوكا
كابتن سيد بازوكا
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قسم التوك شو

قال  كابتن سيد عبد الرازق "بزوكا"  نجم النادي الإسماعيلي السابق ، أنه  تم لعب 16 مباراة من دوري 2020 ، لافتا الي أن فريق الأهلي اشترك في 13 مباراة .

أضاف كابتن سيد خلال لقائه ببرنامج " 8 الصبح " المذاع علي فضائية " دي أم سي " ، أن أن فريق النادي الأهلي باشتراكه في 13 مباراة حصل علي 39 نقطة، مشيرا الي أن الفارق بين نادي الأهلي ونادي بيرميدز 6 نقاط لصالح نادي الأهلي .

أكد عبدالرازق بزوكا، أن الزمالك والأهلي هم المنافسين في الدوري الآن، مضيفا أن بداية النادي الأهلي بداية مبشرة تشير الي الفوز بالدوري .

أشار أن  الشعب المصري لديه تعصب يسمي بالتعصب الأعمى لصالح فريقه ، مؤكدا أن في الفرق الأوروبية هناك تحضر ونظام يصل الي التشجيع بمحايدة.

تابع نجم الإسماعيلي الأسبق، أن يجب التعامل في نظام الأندية بحذر وبالأخص النادي الإسماعيلي ، مشيرا الي أن بعض الأندية تقبل الاعبين دون أختبار طبي كما فعل النادي الإسماعيلي مع البعض والذي منهم النجم همام طارق وفخرالدين يوسف .

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