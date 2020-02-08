بعد مقتل قاسم الريمي.. من هو الصيد القادم؟

أعلنت الولايات المتحدة أمس، الجمعة، مقتل زعيم تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية قاسم الريمي في عملية عسكرية في اليمن.





جاء الإعلان على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي وصف مقتل الريمي بأنه "أضعف تنظيم القاعدة في جزيرة العرب وفي شتى أنحاء العالم، كما أن هذه العملية قربتنا من القضاء على خطر تلك الجماعات التي تهدد أمننا القومي".









وقال الرئيس الأمريكي في بيان: "تحت قيادة الريمي، ارتكب تنظيم القاعدة أعمال عنف ضد المدنيين في اليمن كما أنه سعى لتنفيذ وإلهام أنصاره بتنفيذ هجمات ضد الولايات المتحدة وقواتنا".









وقاسم الريمي، المكنى "أبو هريرة الصنعاني"، (واسمه الحقيقي قاسم عبدة محمد أبكر)، يقع على رأس قائمة المسلحين الضالعين في أعمال إرهابية المطلوبين عربيا ودوليا، فقد تولى الريمي قيادة "تنظيم القاعدة في جزيرة العرب" في يونيو 2015 في أعقاب مقتل زعيم التنظيم السابق ناصر الوحيشي في ضربة جوية بطائرة مسيرة في مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت شرقي اليمن.









وكان "تنظيم القاعدة في جزيرة العرب" أُنشئ من دمج فرعي تنظيم القاعدة في اليمن والمملكة العربية السعودية في عام 2009، ويقول بعض المراقبين إن الريمي كان أحد من أسهموا في جهود توحيد التنظيم تلك.









وتتهم الولايات المتحدة التنظيم بالضلوع في عدد من الهجمات التي استهدفت المصالح الأمريكية والغربية، ومن بينها التخطيط والإشراف على عدد من العمليات الإرهابية ومن أبرزها تلك استهدفت المدمرة الأمريكية "يو أس أس كول"في خليج عدن وأسفرت عن مقتل 17 عسكريا أمريكيا، والهجوم على مبنى السفارة الأمريكية في صنعاء عام 2008 والذي أسفر عن مقتل 16 شخصا.









وقد أعلنت في عام 2010 عن إدراج اسم الريمي في قائمة الإرهابيين المطلوبين وتجميد أي أرصدة أو أصول مالية يمتلكها داخل الولايات المتحدة، وفي عام 2018 رفعت قيمة المكافأة التي وضعتها لمن يقدم معلومات تقود إلى اعتقاله من خمسة إلى عشرة ملايين دولار.









لم يحدد ترامب متى قتل الريمي وطريقة مقتله، لكن تقارير صحفية تحدثت عن أنه قتل في غارة بطائرة أمريكية مُسيرة استهدفت الجمعة الماضية منزلا في مديرية "وادعي عبيدة" شرق مدينة مأرب اليمنية يستخدمه مسلحو القاعدة وكرا لهم.









من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية مكافأة بملايين الدولارات مقابل معلومات حول اثنين من قادة تنظيم القاعدة الإرهابي.











ونشر برنامج مكافآت من أجل العدالة التابع لوزارة الخارجية على حسابه على "تويتر"، صورة لسعد بن عاطف العولقي، معلقًا: "تعرض الحكومة الأمريكية مكافأة تصل إلى 6 ملايين دولار لمن يقدم معلومات تؤدي إلى القبض على العولقي".









وفي تغريدة منفصلة، نشر البرنامج أيضًا صورة خالد سعيد باطرفي، عارضًا مكافأة بـ 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى وقوعه في قبضة القوات الأمريكية، كما أوضح أن باطرفي عضو بارز في منظمة القاعدة في شبه الجزيرة العربية بمحافظة حضرموت في اليمن، وعضو سابق في مجلس الشورى للقاعدة في شبه الجزيرة العربية.



