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توك شو

«الخارجية»: مصر الأكثر استحقاقا لرئاسة مجلس الأمن والسلم ولا يوجد من ينافسها.. فيديو

السبت 08/فبراير/2020 - 11:27 ص
مصر تفوز بعضوية مجلس
مصر تفوز بعضوية مجلس الأمن والسلم الأفريقي بأغلبية ساحقة
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فرح علاء الخولي

قال السفير رخا حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن هناك دلالات كثيرة على فوز مصر بعضوية مجلس الأمن والسلم الأفريقي بأغلبية ساحقة لمدة عامين، أولها أن مصر لها دور كبير في الريادة الأفريقية، وهو ما يؤكد حجمها وترسخ كيانها واقتصادها.


وأضاف السفير رخا حسن، عبر مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد" المذاع على قناة Ten الفضائية، أن مصر تشارك بعدد كبير في قوات حفظ السلام العالمي في أفريقيا سواء في جنوب السودان ودارفور وفي أفريقيا الوسطى وغيرها.


وأشار إلى أن قيادات الدولة دائمًا لهم دور في العمل الجماعي الأفريقي، خاصة عام 2019 عندما تولت مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي، مشيرًا إلى أن الدولة تقف إلى جانب دول الجوار بعد حدوث اضطرابات مثل الأزمة الليبية.


وأوضح أن مصر لها دور مؤثر في عمليات السلم والأمن الأفريقي، فدائمًا تؤكد أن السلام والأمان هما البداية لعمليات التنمية الشاملة سواء البشرية أو الاقتصادية.


وأكد السفير رخا حسن، أن مصر حصلت على 43 صوتا من أصل 44 صوتا في الانتخابات على رئاسة مجلس السلم والأمن، وأن الدول المرشحة أمام مصر كانت من شمال أفريقيا، ولكنها تمر بظروف غير مستقرة سواء في ليبيا أو الجزائر، كما أن المغرب هو الدولة الوحيدة من شمال أفريقيا التي كانت من الممكن أن تنال الرئاسة ولكنها انضمت العام الماضي فقط فليس لها الكثير من الخبرة، وبعد أن دام انقطاعها للمجلس أكثر من 30 عاما، لافتا إلى أن مصر كانت الدولة الوحيدة المستحقة المنصب بجدارة خاصة بعد رئاستها للاتحاد الأفريقي.

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