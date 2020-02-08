مفتي الجمهورية: مصر قدمت أعظم الخدمات للقرآن عبر تاريخها

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن القرآن نور ونزل على نور وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن أهل القرآن في بركات وأنوار، ومصر بقيادة الرئيس السيسي تعتني بالقرآن وأهله بشكل كبير.





وأضاف "علام"، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية بالمسابقة العالمية السابعة والعشرين للقرآن الكريم، والمنعقدة بأحد فنادق القاهرة، أن مصر بذلت جهودا كبيرة لخدمة القرآن، وعنايته وذلك علي مستويات الإسناد والحفظ والشرح واستخراج المعاني والحكم وتنزيله علي أرض الواقع، فعلى مستوى الإسناد تحتفظ مصر بإسناد من على الرتب على مستوى العالم، وأحسنت الأوقاف بإطلاق اسم قراء مصر الكبار علي المسابقة، لإطلاق اسم الشيخ عبدالباسط عبدالصمد علي مسابقة هذا العام أمر موفق.





وأوضح المفتي "ولمصر كذلك باع كبير عبر الأزهر في فهم القرآن بشكل نعيش من خلاله ونحن في اطمئنان وقد كان الأزهر سدا منيعا ضد أفكار أرقت العالم كله مما حاول المتطرفين نسبته للقرآن ظلما".





وتابع "خدمت مصر القرآن أفضل خدمة وقدمت غوصا في المعاني لا تقف علي حرفية النصوص مثل من أرهقوا الناس بتشددهم وكان على رأس من خدموا القرآن من مصر الإمام السيوطي الذي اعتني بشدة بالقرآن وما يتعلق به، ومؤخرا بالدكتور محمد مصطفي شلبي الذي كتب كتابا كبيرا حول القرآن".





وكانت خدمة حسن تنزيل القرآن علي أرض الواقع من أجل الخدمات التي قدمتها مصر لكتاب الله ، وأشاد المفتي بجهد الأزهر والأوقاف والإفتاء في خدمة القرآن، وقدم خالص التقدير والشكر للرئيس السيسي علي رعايته لهذه المسابقة.



