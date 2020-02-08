AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

البرهان: استخرت الله قبل لقاء نتنياهو

السبت 08/فبراير/2020 - 11:28 ص
البرهان: استخرت الله
البرهان: استخرت الله قبل لقاء نتنياهو
Advertisements
سمر صالح

كشف رئيس مجلس السيادة في السودان، عبد الفتاح البرهان، في حوار مع موقع "تاسيتي نيوز" السوداني تفاصيل اللقاء الذي جمعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

 

وقال البرهان: "لقد استخرت الله قبل السفر بفترة، أدعو الله في كل صلاة اللهم إن كان لنا في هذا الأمر خير يسره لنا.. وإن لم يكن فيه خير أصرفه عنا".

 

ودافع عن خطوته قائلًا: "إنها ستحمل الخير للسودان"، مجيبًا عن سؤال بهذا الصدد "إن شاء الله… إن شاء الله… وكل همنا مصلحة السودان... نحن شايفين غيرنا، وحتى أصحاب القضية مستفيدين".

 

وحول ما إذا كان قد شعر برهبة عند مصافحة نتنياهو، أجاب: "لا.. كنت عاديا جدا… صافحته.. ثم بدأنا الحديث".

 

وبخصوص ما إذا كانا قد أكلا معًا، رد: "طبعا أكلنا سويا، على شرف دعوة من الرئيس الأوغندي، الطعام كان (بوفيه مفتوح)… كل واحد (شال) أكله على صحن… بس جلسنا معا، أثناء الطعام".

 

وكشف مكتب رئاسة الوزراء الإسرائيلية، في بيان عبر "تويتر"، عن لقاء جمع نتنياهو والبرهان، في أوغندا، مشيرًا إلى أنهما اتفقا على "بدء تعاون يقود نحو تطبيع العلاقات بين البلدين".

 

ورفضت أحزاب سودانية، لقاء البرهان مع نتنياهو في أوغندا، معتبرة إياه "طعنة" للشعب الفلسطيني، و"سقطة وطنية وأخلاقية".

 

وردا على ذلك، اعتبر البرهان أن لقاءه مع نتنياهو في أوغندا، استهدف "تحقيق المصالح العليا للشعب السوداني".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رسميا.. نتنياهو يبحث مع البرهان تطبيع العلاقات

اتفقا على تطبيع العلاقات.. مسؤول عسكري سوداني يكشف تفاصيل لقاء نتنياهو والبرهان

بعد لقاء البرهان ونتنياهو.. اجتماع طارئ في السودان اليوم

خطوة تخدم مصلحتنا.. مسؤول سوداني يرحب بلقاء البرهان ونتنياهو

أول تعليق من رئيس الوزراء السوداني على لقاء البرهان مع نتنياهو

أول تعليق من البرهان على لقائه برئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي

ترشيحاتنا

محمد صلاح يرزق بمولودته الثانية "كيان".. ومصادر: عائلته تقيم عقيقة لأهل قرية نجريج

تطورات مفاجئة في حادثة تحطم طائرة لاعب كرة السلة الأمريكي الشهير

بتمرينات قاسية | ماجد المصرى يشعل إنستجرام من داخل الجيم

مواعيد مباريات اليوم السبت 8-2-2020 والقنوات الناقلة

إيران: أمريكا تكبدت خسائر فادحة في عين الأسد وستعترف بها

الظهور الأول لـ خالد جلال.. نادي مصر يستضيف سموحة بـ الدوري

AdvertisementS

قبل إعدامه.. مرتكب مذبحة كفر الدوار يعترف: أكلوني وشربوني وغدرت بيهم .. الحلقة الثانية من الاعترافات

محمد صلاح يرزق بمولودته الثانية "كيان".. ومصادر: عائلته تقيم عقيقة لأهل قرية نجريج

من داخل غرفتها.. ابنة عمرو دياب تثير الجدل بمقطع فيديو

من علامات يوم القيامة.. الإفتاء تحذر من آفة حرام شرعا منتشرة بين الناس

فيروس كورونا يظهر في دولة جديدة

نجمة ذا فويس: خلع الحجاب قرار شخصي.. وأتمني ربنا يهديني.. فيديو

سبب عدم دخول الملائكة بيتا فيه كلب؟ وكيف يقبض ملك الموت الأرواح مع وجود الكلاب؟ الإفتاء تجيب

موجة صقيع واضطراب في حركة الملاحة.. الأرصاد تحذر من طقس الـ72 ساعة القادمة ..فيديو

مين أحلى ؟ هنا الزاهد وزوجة كريم فهمى يتألقان فى أحدث ظهور لهما

في ذكرى ميلاد شادية.. قصتها مع الرئيس السيسي في آخر أيام حياتها

لاعب الموساد.. قصة سمير الإسكندراني.. الفنان الذي قهر إسرائيل على جواسيسها

تريند الفن | ابنة شقيق عادل إمام تخطف الأنظار.. تحذير محامية قتيل فيلا نانسي عجرم.. محاولة انتحار أسما شريف منير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بين الجرأة والأناقة.. شاهد فساتين أثارت الجدل لـ رانيا يوسف

أسعار جيلي geely اليوم في مصر بعد آخر تخفيض.. صور

بعد شائعات ارتباطها.. أصالة تفاجئ جمهورها بـ لوك جديد