البرهان: استخرت الله قبل لقاء نتنياهو

كشف رئيس مجلس السيادة في السودان، عبد الفتاح البرهان، في حوار مع موقع "تاسيتي نيوز" السوداني تفاصيل اللقاء الذي جمعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال البرهان: "لقد استخرت الله قبل السفر بفترة، أدعو الله في كل صلاة اللهم إن كان لنا في هذا الأمر خير يسره لنا.. وإن لم يكن فيه خير أصرفه عنا".

ودافع عن خطوته قائلًا: "إنها ستحمل الخير للسودان"، مجيبًا عن سؤال بهذا الصدد "إن شاء الله… إن شاء الله… وكل همنا مصلحة السودان... نحن شايفين غيرنا، وحتى أصحاب القضية مستفيدين".

وحول ما إذا كان قد شعر برهبة عند مصافحة نتنياهو، أجاب: "لا.. كنت عاديا جدا… صافحته.. ثم بدأنا الحديث".

وبخصوص ما إذا كانا قد أكلا معًا، رد: "طبعا أكلنا سويا، على شرف دعوة من الرئيس الأوغندي، الطعام كان (بوفيه مفتوح)… كل واحد (شال) أكله على صحن… بس جلسنا معا، أثناء الطعام".

وكشف مكتب رئاسة الوزراء الإسرائيلية، في بيان عبر "تويتر"، عن لقاء جمع نتنياهو والبرهان، في أوغندا، مشيرًا إلى أنهما اتفقا على "بدء تعاون يقود نحو تطبيع العلاقات بين البلدين".



ورفضت أحزاب سودانية، لقاء البرهان مع نتنياهو في أوغندا، معتبرة إياه "طعنة" للشعب الفلسطيني، و"سقطة وطنية وأخلاقية".

وردا على ذلك، اعتبر البرهان أن لقاءه مع نتنياهو في أوغندا، استهدف "تحقيق المصالح العليا للشعب السوداني".