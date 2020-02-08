إنجي شرف تكشف لـ صدى البلد عن أسباب رشاقتها

قالت الفنانة إنجي شرف إنها تتبع أسلوب في حياتها من أجل المحافظة علي رشاقتها ووجها خاصة أن ساعات التصوير تستمر لأكثر من 18 ساعة.













يذكر أن إنجي تشارك في مسلسل "الضاهر " تدور أحداث العمل فى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، حول ضابط شرطة يعيش بمنطقة الضاهر، ويحظى باحترام من حوله بسبب مساعدته لهم ومواقفه الطيبة معهم، حتى يرتبط بعلاقة حب مع فتاة يهودية، ويقع فى الكثير من المواقف خلال أحداث العمل، بالإضافة إلى وجود النجم محمد فؤاد والفنان حسن يوسف.



أضافت من خلال تصريح لصدى البلد: أهتم بنفسي ،فالمرأة يجب أن تهتم بنفسها ولا أقصد المبالغة في صرف الأموال ولكن بنوعية الطعام ووضع كريم، وعدم النوم بالماكياج، عمل مساج للوجه وممارسة الرياضة.