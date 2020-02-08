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توك شو

سبب زيارة محافظ البحر الأحمر المفاجئة لمستشفى الغردقة.. فيديو

السبت 08/فبراير/2020 - 12:27 م
اللواء عمرو حنفي
اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر
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قسم التوك شو

قال محمد مخلوف المستشار الإعلامى لمحافظ البحر الأحمر إن اللواء عمرو حنفي يهتم بجميع مدن البحر الأحمر وليس الغردقة فقط، مشيرا إلى أن المحافظ قام أيضا بزيارة مستشفى الغردقة العام أول أمس، الخميس.


وكشف مخلوف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "تن تي في"، عن سبب زيارة اللواء عمرو حنفي إلى مستشفى الغردقة العام هو الوقوف على بعض السلبيات التي لاحظها قبل أسبوعين، مضيفا أن من الأسباب التي لاحظها أيضا محافظ
البحر الأحمر خلال زيارته، وجود مبنى طبي داخل المستشفى على وشك السقوط.


وأشار إلى أن اللواء عمرو حنفي قام بمراقبة المستشفى بنفسه اطمأن على سلامة المرضى والطعام المقدم لهم.


تابع المستشار الإعلامى لمحافظ البحر الأحمر، أن الزيارات التي تقام من قبل الوزراء تحتوي على عنصر المفاجأة بالفعل وليس كما يعتقد البعض، مؤكدا أن محافظ البحر الأحمر يعمل على عنصر المفاجأة لأنه يحرص على التقرب من المواطنين وحل جميع مشاكلهم.

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