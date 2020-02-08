إنجي شرف: لا أمانع في دخول أبنائي مجال الفن

يذكر أن آخر أعمال إنجي شرف مشاركتها في مسلسل "الضاهر" ، والتي تدور أحداثه فى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، حول ضابط شرطة يعيش بمنطقة الضاهر، ويحظى باحترام من حوله بسبب مساعدته لهم ومواقفه الطيبة معهم، حتى يرتبط بعلاقة حب مع فتاة يهودية، ويقع فى الكثير من المواقف خلال أحداث العمل، بالإضافة الي وجود النجم محمد فؤاد والفنان حسن يوسف.