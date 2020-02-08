إنجي شرف: لا أمانع في دخول أبنائي مجال الفن

قالت الفنانة إنجي شرف، إنها توافق علي دخول أبنائها المجال الفني ولكن بعد الانتهاء من دراستهم.
وتابعت شرف، في تصريح لصدي البلد: لا أتدخل في حياتهم ولكن دوري كأم أن أقول لهم متاعب هذه المهنة من خلال التوتر وساعات التصوير التي من الممكن أن تستمر الي 48 ساعة تصوير متواصل بالإضافة الي الخوف والشعور بالقلق من نجاح أو فشل الدور ، ولهم في النهاية الاختيار فإذا كانوا موهوبين فلا أمنعهم بل أشجعهم .
يذكر أن آخر أعمال إنجي شرف مشاركتها في مسلسل "الضاهر" ، والتي تدور أحداثه فى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، حول ضابط شرطة يعيش بمنطقة الضاهر، ويحظى باحترام من حوله بسبب مساعدته لهم ومواقفه الطيبة معهم، حتى يرتبط بعلاقة حب مع فتاة يهودية، ويقع فى الكثير من المواقف خلال أحداث العمل، بالإضافة الي وجود النجم محمد فؤاد والفنان حسن يوسف.