أجندة لجان البرلمان غدا.. القوى العاملة تبحث أزمة العلاوات الخمس.. الاقتراحات تناقش صرف حافز منظومة التعليم الجديدة للمعلمين.. والتعاون الدولي على طاولة الخارجية بحضور المشاط

لجان البرلمان تستأنف أعمالها غدا بحضور المسئولين

اقتصادية البرلمان تناقش مشروع قانون البنك المركزي

3 اجتماعات للجنة العربية لبحث تطورات القضية الفلسطينية

القوى العاملة تبحث تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات





يستأنف مجلس النواب أعماله غدا، الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، بأخذ الرأي النهائي على عدد من مشروعات القوانين وقرارات الجمهورية، بالإضافة إلى انعقاد اجتماعات اللجان النوعية.





اقتصادية البرلمان

وتستكمل لجنة الشئون الاقتصادية، النظر في قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، بالمشاركة مع مكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة.





كما تنظر مشروع القانون المقدم من النائب محمد زكي السويدي، وستين عضوًا آخرين، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 344 لسنة 1976 في شأن السجل التجاري، المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 2017، بالمشاركة مع لجنة الصناعة.





لجان الخارجية

تعقد لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، اجتماعًا غدًا، الأحد، برئاسة النائب كريم درويش، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، لمناقشة الموقف الراهن والمستقبلي للتعاون الدولي.



وتعقد لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، 3 اجتماعات لها غدًا، برئاسة النائب أحمد رسلان، لمناقشة 3 طلبات إحاطة مقدمة من النائب أحمد فؤاد أباظة، وزير الخارجية بشأن دور جامعة الدول العربية حول موضوع الأمن المائي العربي، وآخر تطورات القضية الفلسطينية، وآخر مستجدات المصالحة التي ترعاها مصر، وآخر تطورات مسار الحل السياسي في ليبيا، وجهود مصر في هذا الشأن.

بينما تناقش لجنة الشئون الأفريقية خلال اجتماعها غدًا، خطة وزارة التربية والتعليم لدعم توجه مصر لأفريقيا".





الاقتراحات والشكاوى

وتجتمع لجنة الاقتراحات والشكاوى، لمناقشة 28 مقترحا مقدم برغبة من أعضاء مجلس النواب، ومن أبرزهم، المقترحان المقدمان من النائب محمد حمدي دسوقي، بشأن صرف الحافز الخاص بمنظومة التعليم الجديدة للمعلمين بالصف الثاني الابتدائي، والآخر بشأن إنشاء مجمع مدارس بمنطقة الوليدية – محافظة أسيوط.





وتناقش لجنة الشكاوى مقترح النائبة سحر عثمان، بشأن نقل مقر إدارة محو الأمية بمركز مشتول السوق إلى مقر الجمعية بمدينة مشتول السوق، محافظة الشرقية، ومقترح النائب بسام فليفل، بشأن تركيب كاميرات ورفع حوش مدرسة الصناعة بقرية أورمان، مركز طلخا محافظة الدقهلية.





القوى العاملة

وتجتمع لجنة القوى العاملة، للنظر في مشروعي قانونين مقدمين من النائبين: محمد وهب الله، وخالد محمد عبد العزيز شعبان و60 نائبًا، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وتستكمل اللجنة النظر في طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: سولاف درويش، ومحمود عطية، ومحمد أحمد فؤاد بشأن "عدم تنفيذ حكم ضم العلاوات الخمس للمحالين إلى المعاش".