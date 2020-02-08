AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

في اجتماع طارئ.. مجلس جامعة الاسكندرية يؤكد تطبيق اللوائح وإعلان العقوبات لردع مستخدمي العنف

السبت 08/فبراير/2020 - 12:25 م
جامعة الاسكندرية
جامعة الاسكندرية
Advertisements
أحمد عبد العزيز
أكد الدكتور عصام الكردى، رئيس جامعة الإسكندرية، في أول تعليق على واقعة تعدي طالب على أستاذه بكلية التجارة الخميس الماضي، على تطبيق اللوائح وما تتضمنه من جزاءات لردع استخدام العنف سواء بين الطلاب بعضهم أو بين الطلاب والأساتذة.

وشدد "الكردي"، على سرعة اتخاذ القرارات الرادعة للتصرفات المرتبطة بالعنف عن طريق مجالس التأديب بالكليات، والتواجد الأمني الظاهر بجميع الكليات، وحسن انتقاء العناصر الأمنية المدربة للقيام بهذا الدور.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الجامعة الطارئ الذي عقد اليوم السبت، برئاسة الدكتور عصام الكردي، رئيس الجامعة، فى أعقاب حادث اعتداء طالب كلية التجارة على أستاذه خلال تواجده بمكتبه بالكلية.

من جانبه أكد الدكتور هشام جابر، أن جامعة الإسكندرية تحتوي على 185 ألف طالب، مشيرا انهم يحترمون القيم والقوانين الجامعية، وما يؤكد ذلك أن الجامعة متسيدة في كافة الأنشطة الطلابية على مستوى الجامعات المصرية، كما فاز طلاب الجامعة بجائزة مسابقة الشهيد الرفاعي وهي درة الأنشطة الطلابية.

وأشار "جابر"، إلى أن علاج مشكلة العنف في الجامعة يستوجب التشخيص، لأن الطالب العنيف وليد تنشئة اجتماعية خاطئة، مؤكدا أن الحوار ومشاركة الطلاب في أنشطتهم الطلابية يسهم في خلق روح التعاون والتفاهم بين الطالب وأستاذه.

وأضاف "جابر"، أنه سيتم مراجعة منظومة الأمن وإعلان العقوبات بالكليات لردع الطلاب مستخدمي العنف، مشيرا إلى أن الطالب المفصول نتيجة استخدامه للعنف سيحرم من القيد في أي جامعة مصرية أخري.

وشدد على أن الأساتذة لديهم دور كبير في تقويم سلوك في أن يكتسبوا محبتهم ويستمعوا لهم.

في سياق متصل، أكد مجلس الجامعة، ضرورة عمل دراسة أكاديمية يشترك فيها الأساتذة المتخصصين لبحث هذه الظواهر نفسيًا واجتماعيًا وطرق العلاج والتصدي لهذه الظواهر.

كما أكد المجلس ضرورة نشر الوعي بين الطلاب عن دور الجامعة وترسيخ القيم الجامعية بينهم، وعقد الندوات للطلاب عن كيفية التعامل، والتأكيد على الدور التربوي  للجامعة لتكوين الشخصية المتكاملة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فصل طالبة بآداب الإسكندرية .. اعرف السبب

بعد اعتداء طالب على أستاذ جامعي.. اجتماع طارئ لمجلس تجارة الإسكندرية

جامعة عين شمس في أسبوع.. إجراءات وقائية لاستقبال الطلاب... حصد مراكز متقدمة في أسبوع فتيات الجامعات.. التكفل بمصروفات الطلاب بشرط وحيد

الفصل والحرمان من التعليم.. عقوبة الطالب المعتدي على أستاذ بجامعة الإسكندرية

ترشيحاتنا

تفاصيل جديدة صادمة في حادثة مقتل كوبي براينت

حكم غلق المحلات التجارية وترك العمل والذهاب لأداء الصلاة

5 علامات تدل على رضا الله عنك.. ووقتان لا تقبل فيهما التوبة

بين الجرأة والأناقة.. شاهد فساتين أثارت الجدل لـ رانيا يوسف

شاهد.. أحمد حسن: زينب حامل في توأم وربنا يرزق كل مشتاق

الصوم الجاف.. امرأة تمتنع عن شرب الماء عامًا كاملًا

AdvertisementS

قبل إعدامه.. مرتكب مذبحة كفر الدوار يعترف: أكلوني وشربوني وغدرت بيهم .. الحلقة الثانية من الاعترافات

مارسنا الجنس في العربية.. كيف قتل سائق الجيزة عشيقته وألقاها في الصحراء بملابسها الداخلية؟

من داخل غرفتها.. ابنة عمرو دياب تثير الجدل بمقطع فيديو

محمد صلاح يرزق بمولودته الثانية "كيان".. ومصادر: عائلته تقيم عقيقة لأهل قرية نجريج

من علامات يوم القيامة.. الإفتاء تحذر من آفة حرام شرعا منتشرة بين الناس

نجمة ذا فويس: خلع الحجاب قرار شخصي.. وأتمني ربنا يهديني.. فيديو

تريند الفن | ابنة شقيق عادل إمام تخطف الأنظار.. تحذير محامية قتيل فيلا نانسي عجرم.. محاولة انتحار أسما شريف منير

سبب عدم دخول الملائكة بيتا فيه كلب؟ وكيف يقبض ملك الموت الأرواح مع وجود الكلاب؟ الإفتاء تجيب

الأهلي يطلب مواجهة صن داونز على استاد القاهرة

فيروس كورونا يظهر في دولة جديدة

مين أحلى ؟ هنا الزاهد وزوجة كريم فهمى يتألقان فى أحدث ظهور لهما

في ذكرى ميلاد شادية.. قصتها مع الرئيس السيسي في آخر أيام حياتها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بين الجرأة والأناقة.. شاهد فساتين أثارت الجدل لـ رانيا يوسف

أسعار جيلي geely اليوم في مصر بعد آخر تخفيض.. صور

بعد شائعات ارتباطها.. أصالة تفاجئ جمهورها بـ لوك جديد