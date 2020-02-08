أحمد أمين في كواليس مسلسل ما وراء الطبيعة

نشرت الفنانة رزان جمال عبر خاصية القصص المصورة لحسابها الخاص على "إنستجرام " مقطع فيديو ظهر فيه أحمد أمين بصلعة جانبية خفيفة ، كما ظهر في الفيديو المخرج عمرو سلامة في كواليس التحضير لمسلسل "ما وراء الطبيعة".
مسلسل "ما وراء الطبيعة" مأخوذ عن سلسلة روايات تحمل نفس الاسم للمؤلف المصري الراحل أحمد خالد توفيق، من إنتاج شركة Netflix وتدور أحداث المسلسل في ستينيات القرن الماضي، ويتناول قصة حياة طبيب أمراض الدم رفعت إسماعيل الذي يجسد شخصيته بالمسلسل الفنان أحمد أمين، وما يتعرض له من أحداث خارقة للطبيعة يحاول الكشف عنها ومواجهتها.
المسلسل من بطولة أحمد أمين، رزان جمّال، آية سماحة، سما إبراهيم، إخراج عمرو سلامة.