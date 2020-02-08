أحمد أمين في كواليس مسلسل ما وراء الطبيعة

نشرت الفنانة رزان جمال عبر خاصية القصص المصورة لحسابها الخاص على "إنستجرام " مقطع فيديو ظهر فيه أحمد أمين بصلعة جانبية خفيفة ، كما ظهر في الفيديو المخرج عمرو سلامة في كواليس ‏التحضير لمسلسل "ما وراء الطبيعة".‏

مسلسل "ما وراء الطبيعة" مأخوذ عن سلسلة روايات تحمل نفس الاسم للمؤلف المصري الراحل أحمد خالد ‏توفيق، من إنتاج شركة‎ ‎Netflix ‎وتدور أحداث المسلسل في ستينيات القرن الماضي، ويتناول قصة حياة طبيب أمراض الدم رفعت ‏إسماعيل الذي يجسد ‏شخصيته بالمسلسل الفنان أحمد أمين، وما يتعرض له من أحداث خارقة للطبيعة يحاول ‏الكشف عنها ومواجهتها.‏





المسلسل من بطولة أحمد أمين، رزان جمّال، آية سماحة، سما إبراهيم، إخراج عمرو سلامة.‏