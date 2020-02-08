برنس الإتيكيت.. تعرف على سبب إطلاق لقب حازم سمير..فيديو

قال الفنان حازم سمير: إنه أثناء تصوير مسلسل الوعد أطلقت الفنانة مي عز الدين عليه لقب "برنس الاتيكيت"، موضحا أن هذا كان لشخصيته الطبيعية في التعامل حيث إنه يقوم بفعل بعض السلوكيات اللائقة التي نفتقد الكثير منها حاليًا وكان هذا يتماشى مع شخصيته في المسلسل، ولذلك كانت الشخصية ملائمة جدًا لطباعه.





وأضاف حازم سمير، خلال حواره في برنامج صباح الورد، الذي يذاع على قناة Ten الفضائية، أنه متعدد المواهب حيث انتقل من دراسته بالسياحة والفنادق إلى مهنة المونتير الى التمثيل، وهذا يرجع لسبب أساسي وهو عدم تقبل أسرته بأن هذه مجرد مواهب وليست مهنا.





وأضاف حازم سمير، أنه كان دائمًا يحرص على المشاركة في الأعمال الفنية والأنشطة الأدبية داخل المدرسة، ولكن على الصعيد الآخر واجه صعوبة في امتهان أي من تلك المهن بسبب التقاليد الفكرية والقوالب التي تحصر الابن في أن يمتهن مهنة تقليدية مثله مثل الأسر المصرية والشباب.





وأوضح حازم سمير، أنه رغم قدرته على الالتحاق بـ كلية الهندسة إلا أنه لم يرغب في ذلك، كما لم يرغب في الالتحاق بأي من الكليات العسكرية، وفضل اختيار كلية السياحة والفنادق لحبه للسفر والتاريخ والتعرف على جنسيات مختلفة وتبادل الثقافات.





وأشار إلى أنه خاض العديد من التجارب أثناء دراسته في الجامعة ومنها الإعلانات والموديل والتمثيل في مسرح الجامعة، وكان في هذه الفترة لا يزال يبحث عن ما يريده حتى دخل مجال العمل الفني والتمثيل.