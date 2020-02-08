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تعليم

ننشر ضوابط تقديم تظلمات طلاب الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية

السبت 08/فبراير/2020 - 12:21 م
طلاب الازهر
طلاب الازهر
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قسم التعليم
قرر الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، فتح باب التظلمات للطلاب على نتائج مواد الشهادتين الابتدائية والإعدادية للفصل الدراسي الأول، بدءً من اليوم السبت الموافق ٨ / ٢ /  ٢٠٢٠ م ولمدة خمسة عشر يومًا.

وأوضح رئيس قطاع المعاهد الأزهرية أن قيمة الطعن على المادة الواحدة يبلغ ٢٠جنيهًا مصريًا، مبينًا أن الدفع عن طريق الحسابات بديوان المناطق الأزهرية، على أن يقوم ولي الأمر مصطحبًا نجله بالتوجه إلى مقر الكنترول للتعرف على ورقة إجابة التلميذ ويوقع على إقرار التعارف، وسوف يتم عرض أوراق إجابة الطلاب على موجهين متخصصين في ذات المواد وإعلان نتيجة الطعن.

وأشار رئيس قطاع المعاهد الأزهرية إلى أنه تم الإعلان عن ذلك بكل دواوين الإدارات التعليمية وديوان المنطقة والمعاهد، مشددًا على ضرورة الالتزام بالموعد المحدد، وعدم تجاوز هذا الموعد حتى لا يتعرض المتجاوز للمساءلة القانونية.

جدير بالذكر أن الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، كلف بتنظيم خطة للاهتمام بالطلاب الحاصلين على درجات أقل من 50% في الفصل الدراسي الأول، والعمل على تحسين مستواهم العلمي، مشددًا على ضرورة متابعة أداء الطلاب والنتيجة في الترم الثاني كل معهد على حده، حتى تصل النتيجة في الفصل الدراسي الثاني إلى أفضل نسبة.
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