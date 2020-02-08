رفع وإزالة 433 إعلان ولافتة غير مرخصة بالشرقية

شدد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء برفع وإزالة جميع الإعلانات واللوحات واللافتات غير المرخصة بجميع الميادين والشوارع والطرق الرئيسية بنطاق المحافظة وإزالة الإعلانات منتهية الترخيص وتقنين أوضاعها فى أسرع وقت حفاظًا على المال العام والشكل الجمالى للمحافظة.





مؤكدًا على ضرورة مراعاة وضع الإعلانات فى الشوارع والأرصفة بشكل حضارى لا يعوق حركة المارة والسيارات والاستفادة من الإيرادات المحصلة منها واستغلالها فى خدمات تعود بالنفع والفائدة على المواطنين.





كلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعمل حصر شامل للإعلانات الموجودة بالشوارع لمعرفة الطاقة الاستيعابية للإعلانات بكل شارع وتحديد الإعلان "المرخص – غير المرخص – تاريخ ترخيصه – إجمالى الإيرادات منه" مع ضرورة تطبيق الاشتراطات والقواعد المنظمة لوضع الإعلانات ومراعاة الجوانب التأمينية والتنظيمية والقانونية لها، مشددًا على التأكد من عدم وجود توصيلات كهربية مخالفة من أعمدة الإنارة لتلك الإعلانات حماية للمال العام وحفاظًا على الوجه الجمالى والحضارى للمدن.





كما قامت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح بإزالة 19 إعلان غير مرخص بنطاق المركز وقامت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بإزالة 106 إعلان غير مرخص، وتم إزالة 83 إعلان غير مرخص من قبل رئاسة مركز ومدينة كفر صقر، وكذلك قامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بإزالة 36 إعلان غير مرخص بنطاق المركز وتم إزالة 26 إعلانا غير مرخص برئاسة مركز ومدينة بلبيس وقامت رئاسة مركز ومدينة أولاد صقر بإزالة 76 إعلانا غير مرخص بنطاق المركز وبمركز ومدينة أبو كبير قامت رئاسة المركز بإزالة 17 إعلانا غير مرخص.





وتم إزالة إعلان مضىء غير مرخص واحد بمركز أبو حماد وإزالة 40 إعلانا غير مرخص من قبل مدينة القرين، وقامت مدينة صان الحجر بإزالة 29 إعلانا غير مرخص.

شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بسرعة إنهاء إجراءات الحصر لجميع الإعلانات المتواجدة بشوارع المدن والأحياء وسرعة تقنين أوضاع المخالفين والحفاظ على الوجه الجمالى والنسق الحضاري للمدن.