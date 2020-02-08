رئيس الوزراء يتابع أداء لجنة الاستغاثات الطبية خلال يناير 2020.. ويستجيب لـ صدى البلد لعلاج حالة مرضية.. ويصدر 7 قرارات لاستكمال نفقات علاج لعمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي

تقرير مجلس الوزراء:

استجابة لـ "صدى البلد".. حجز طفلة بمستشفى قصر العيني لتلقي العلاج

استخراج قرار علاج على نفقة الدولة بتكلفة أكثر من 200 مليون جنيه لمرضى جوشية

الاستجابة لأكثر من 200 حالة بالصحف والمواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي





تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف جهود لجنة الاستغاثات الطبية برئاسة مجلس الوزراء خلال شهر يناير 2020، وذلك خلال تقرير تلقاه من الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، الذي أشار إلى أنه تم الرصد والاستجابة لأكثر من 200 حالة بالصحف والمواقع الإخبارية، ومواقع التواصل الاجتماعي، ومكتب خدمة المواطنين؛ وكذلك ما ورد إليها عن طريق الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، ودور رعاية الأيتام ودور رعاية المسنين، وبوابة خدمة المواطنين برئاسة مجلس الوزراء، وما وصل إليها مباشرة، وذلك من خلال تقديم الخدمات الطبية اللازمة والمساهمة في تكلفة العلاج على نفقة الدولة للحالات الأولى بالرعاية.





وأوضح أن تلك الاستغاثات تعلقت في معظمها بعمليات جراحية وزراعة النخاع وجراحات العظام والعمود الفقري والجلدية والحروق والأجهزة التعويضية؛ وجراحات العيون وزراعة القرنية، والأمراض النادرة وتوفير فصائل الدم والصفائح الدموية، كذلك تلبية احتياجات المواطنين من الأدوية غير المتوفرة؛ لافتًا إلى أنه تم التواصل معها جميعًا وتلقي التقارير الطبية الخاصة بها من المستشفيات الحكومية والجامعية والعسكرية، وعرضها على اللجنة الطبية العليا بمجلس الوزراء، لتحديد مدى احتياج تلك الحالات للتدخل السريع، حيث صدر بخصوصها 72 قرار علاج على نفقة الدولة من رئيس مجلس الوزراء، وذلك بخلاف قرارات العلاج الصادرة من المجالس الطبية المتخصصة.





وعرض المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء جانبًا كبيرًا من الحالات التي تفاعلت معها لجنة الاستغاثات الطبية، ومنها استغاثة عاجلة من والدة الطفل "محمد. ج"، ثلاث سنوات، يعانى من عيوب خلقية بالمخ، وتم إجراء العديد من العمليات الجراحية ويحتاج جراحة لترقيع غشاء الام الجافية و تفريغ كيس نخاعي بالمخ على عدة مرات تحت اشراف ا.د. جميلة كفافى فى المركز الطبى العالمي، وتم تأجيل الجراحة عدة مرات لاسباب مختلفة وتم التنسيق مع اللواء طبيب مصطفى ابو حطب مدير مستشفى المركز الطبى العالمي، واجراء الجراحة بنجاح وجار التنسيق مع المستشفى لإجراء الجراحة الثانية في اقرب وقت ممكن.





كما تم رصد استغاثة من المواطن "سعيد. ع"، 70 سنة، يعاني من مرض الشلل الرعاش، ويطالب بإجراء عملية جراحية بالعمود الفقري، علمًا بأنه قام بإجراء عمليات جراحية سابقة بالعمود الفقري دون تحقيق تحسن ملحوظ، مما شكل صعوبة بالغة في قدرته على الحركة، وبالتنسيق مع مستشفى معهد ناصر تمت مناظرة المريض، وتبين أنه يحتاج لإجراء جراحة لتوسيع القناة العصبية واستئصال الغضروف بالعمود الفقري، وتم إجراء العملية بنجاح على نفقة الدولة تحت إشراف الأستاذ دكتور سامي محمود، استشاري جراحة العظام والعمود الفقري، وتم خروج الحالة بعد التحسن التام.





وكذلك استغاثة على إحدى صفحات التواصل الاجتماعى من مواطنة تعرضت شقيقتها "أ. و"، محامية، لحادثة سيارة وتم حجزها بمستشفى المعادي العسكري فى حالة حرجة، حيث تعاني من نزيف في المخ وغيبوبة وغير قادرة على تحمل تكاليف العلاج بعد تحمل النقابة جزءا منها؛ وناشدت الدولة إصدار قرار بالعلاج على نفقة الدولة؛ وعلى الفور قامت اللجنة الطبية العليا بالتواصل مع أهل المريضة ومستشفى المعادي العسكري واستلام التقرير الطبي الخاص بحالتها وتكاليف العلاج وعرضها على اللجنة الطبية العليا برئاسة مجلس الوزراء، وتم صدور قرار مساهمة في نفقات العلاج من رئيس مجلس الوزراء وجار التنسيق لنقل الحالة لأحد المستشفيات الحكومية للعلاج على نفقة الدولة.





وأشار الدكتور حسام المصري إلى أنه تم أيضًا رصد استغاثة من الطفلة "مريم. ن"، 18 سنة، بموقع "صدى البلد" الإخباري تشكو من أنها لا تستطيع الحركة بعد حادث سقوط من علو، وقامت على أثرها بإجراء عملية تثبيت فقرات، ثم أصابها الشلل بسبب وجود التهاب بالأعصاب بعد الجراحة، كما أجرت عملية تثبيت بعظام الكاحل، ولكن العملية فشلت بسبب عدم التئام العظام، فأصبحت قدمها شبه ميتة، فناشدت الدولة إجراء عملية فى قدمها لأن مكان المفصل مفتوح مع وجود فتحة كبيرة تستطيع من خلالها رؤية المسامير والشرائح.





وأكدت أنهم اسرة لا يوجد مصدر دخل لها ووالدها من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتم التواصل مع الحالة وعرضها على اللجنة الطبية العليا برئاسة مجلس الوزراء، التي أوصت بعرضها على الأستاذ دكتور خالد مكين، أستاذ جراحة التجميل بطب قصر العيني، وتم حجزها بمستشفى قصر العيني لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات اللازمة تمهيدا لإجراء الجراحة المطلوبة.





كما تم رصد استغاثة على إحدى صفحات التواصل الاجتماعي للشاب "عبد المعز. ع" يعاني من شلل أطفال فى كلتا ساقيه ويمشى بعكازين بسبب السقوط المتكرر، وتم إجراء ثلاث عمليات لتركيب مسامير فى القدم والركبة اليسرى، ويحتاج إلى تركيب جهاز تعويضي ليتمكن من المشي بدون التعرض إلى مخاطر السقوط المتكرر.





تم استلام التقارير الطبية اللازمة وتكاليف العلاج من مركز الطب الطبيعي والتأهيلي وعلاج الروماتيزم للقوات المسلحة بالعجوزة، وتم العرض على اللجنة الطبية العليا التي أوصت بتحمل نفقات الجهاز وصدر قرار علاج على نفقة الدولة من رئيس الوزراء، بالإضافة إلى استغاثة من الشاب "عرفة. ج"، 27 سنة، يعاني من قطع بالرباط الصليبي بالركبة منذ 9 أشهر، ويحتاج إلى إجراء تدخل جراحي، ولكنه لم يتمكن من استخراج قرار علاج على نفقة الدولة، وعلى الفور تم التواصل مع الحالة وتوجيهه إلى مستشفى الهلال للعاملين المدنيين بوزارة الدفاع لسرعة إجراء الجراحة، وبالفعل تم إجراء العملية الجراحية اللازمة وخروج الحالة بعد التحسن التام.





وأضاف المستشار الطبي أن اللجنة رصدت أيضًا استغاثة من شقيق المريض "محمد. ا"، ٣٨ عام، الشرقية، يعاني من متلازمة churg Straus نتج عنها آلام في مفاصل القدمين وطفح جلدي ويحتاج إلى العرض على أحد أساتذة الروماتيزم والجلدية، وتم التواصل مع الأستاذ دكتور هشام السلمي، أستاذ ورئيس قسم العظام والروماتيزم بمستشفى العجوزة للطب الطبيعى والتأهيل وعلاج الروماتيزم، وتم تقييم الحالة وتم إعطاؤه علاجا دوائيا تحفظيا مع المتابعة؛ أما فيما يخص الطفح الجلدي فتم التواصل والتنسيق مع الأستاذة دكتورة أميرة عادل، أستاذ الأمراض الجلدية بطب الازهر بمستشفى الزهراء الجامعي، والتي أفادت بضرورة المتابعة على علاج دوائي تحفظي وأن الطفح الجلدي ناتج عن مرض الروماتويد.





وأكد الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، أنه في إطار ما أسفرت عنه نتائج اجتماع لجنة الاستغاثات الطبية برئاسة الوزراء مع لجنة من كبار أساتذة زراعة النخاع بمصر في شهر نوفمبر لعام 2019 الخاص بدراسة ومناقشة التحديات التي تعوق حالات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي، والعمل على إيجاد حلول سريعة لها لإنقاذ أكثر من 250 حالة سنويًا؛ تم استصدار 7 قرارات من رئيس مجلس الوزراء لاستكمال نفقات العلاج الخاصة بالحالات العاجلة "لعمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي".





وأشار د. حسام المصري إلى أنه كان من ضمن هذه الحالات استغاثة والد الطفل "أحمد. ع"، 17 سنة، طالب بالثانوي العام، حيث ناشد الدولة مساعدته في تكاليف إجراء عملية زراعة النخاع لنجله، حيث لا يوجد له متبرع متوافق 100% ويحتاج لإجراء العملية من متبرع بتوافق 50%، والتأمين يساهم بجزء فقط من مبلغ العملية في مثل هذه الحالات، والأب غير قادر على تحمل المتبقي من تكلفة العلاج.





وتم عرض التقارير الطبية وتكلفة العلاج على اللجنة الطبية العليا التي أوصت بصدور قرار علاج على نفقة الدولة من رئيس مجلس الوزراء، وتم العرض عليه وتم صدور القرار بالمساهمة في نفقات علاج الطفل بمستشفى وادي النيل تحت إشراف الأستاذ دكتور علاء الحداد، أستاذ أورام الدم وزراعة النخاع بجامعة القاهرة.





وقال المستشار الطبي إنه في ظل التعاون المثمر والشراكة المجتمعية بين لجنة الاستغاثات الطبية و"مستشفى الناس" الخيري بشبرا الخيمة (أكبر مستشفى لعلاج العيوب الخلقية بالقلب في الشرق الأوسط بالمجان)، ومع تزايد الاستغاثات الطبية لأطفال يعانون من عيوب خلقية بالقلب؛ فقد تم الاستجابة لجميع الحالات المرضية (بإجمالي 8 حالات)، وإجراء العمليات الجراحية فعليا لعدد منهم، وتحديد موعد إجراء العمليات الجراحية والمتابعة الدورية للحالات الأخرى.



