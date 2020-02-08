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حوادث

تحويل طفل لمركز السموم بإيتاي البارود بعد تناوله الحبة القاتلة

السبت 08/فبراير/2020 - 12:51 م
صدى البلد
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جمالات الدمنهوري
أصيب طفل مقيم بقرية الطود بدائرة مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة بحالة تسمم فوسفورى إثر تناوله الحبة القاتلة "قرص من حبوب حفظ الغلال وتم نقل المصاب لقسم السموم بالمستشفى المركزى بايتاى البارود لإتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاجه.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغا من مركز شرطة كوم حمادة يفيد بإصابة طفل بحالة تسمم فوسفورى وبالانتقال للمعاينة والفحص تبين إصابة "كريم محمد عبدالمقصود رزق" ١٤سنه مقيم الطود بدائرة مركز كوم حمادة ،جراء تناوله قرص من أقراص حفظ الغلال سام .
وتم نقل الطفل لقسم السموم بالمستشفى المركزى بإيتاى البارود لاتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاجه، وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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