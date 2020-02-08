تحويل طفل لمركز السموم بإيتاي البارود بعد تناوله الحبة القاتلة

أصيب طفل مقيم بقرية الطود بدائرة مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة بحالة تسمم فوسفورى إثر تناوله الحبة القاتلة "قرص من حبوب حفظ الغلال وتم نقل المصاب لقسم السموم بالمستشفى المركزى بايتاى البارود لإتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاجه.
اقرأ أيضا | مارسنا الجنس في العربية.. كيف قتل سائق الجيزة عشيقته وألقاها في
الصحراء بملابسها الداخلية؟
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغا من مركز شرطة كوم حمادة يفيد بإصابة طفل بحالة تسمم فوسفورى وبالانتقال للمعاينة والفحص تبين إصابة "كريم محمد عبدالمقصود رزق" ١٤سنه مقيم الطود بدائرة مركز كوم حمادة ،جراء تناوله قرص من أقراص حفظ الغلال سام .
اقرأ أيضا | حاول تصويرها
أثناء ممارسة الجنس.. الاعترافات الكاملة للمتهم بقتل عشيقته فى الجيزة
اقرأ أيضا | قبل إعدامه..
مرتكب مذبحة كفر الدوار يعترف: أكلوني وشربوني وغدرت بيهم
وتم نقل الطفل لقسم السموم بالمستشفى المركزى بإيتاى البارود لاتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاجه، وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.