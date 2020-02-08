بعد تركيبها بأيام.. سقوط لافتة بمدخل طنطا العمومي والمحافظ يأمر بصيانتها.. صور

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي فس بوك بمحافظة الغربية اليوم حالة من السخط والغضب جراء واقعة سقوط لافتة المدخل الجنوبي لمدينة طنطا بمحافظة الغربية عقب تركيبها بعدة أيام بسبب سوء الأحوال المناخية.





وأفادت مصادر داخل ديوان محافظة الغربية بأن اللافتة قد سرقت على أيدي لصوص من خلال فكها وتركها بالشارع بعد أن اكتشفوا أنها مصنوعة من الكلادينج ولا يمكن بيعها وإعادة استخدامها.





وأضافت المصادر أنه تم إعادة تركيب اللافتة مرة أخرى وصيانة المدخل وسيتم تركيب كاميرات لمنع تكرار تلك الحوادث.





في المقابل أصدر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية توجيهاته إلى المحاسب ابراهيم فايد رئيس مجلس مركز ومدينة طنطا بضرورة تركيب اللافتة وتركيب كاميرات مراقبة بمحيط بوابه المدخل الرئيسي وتخصيص طواقم فنية لتركيبها حفاظا على الصالح العام.