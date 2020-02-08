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توك شو

لتوثيق الأحداث الثقافية.. تعرف على مبادرة الفوتوبوك.. فيديو

السبت 08/فبراير/2020 - 12:43 م
مبادرة الفوتوبوك
مبادرة الفوتوبوك بمعرض الكتاب
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قسم التوك شو

قال دكتور علاء فريد مؤسس مبادرة "فوتوبوك": إن المبادرة  تهدف  لتوثيق الأحداث الثقافية وحفلات التوقيع والندوات في مصر؛ لافتا إلى أن العمل في المبادرة تم بدء بعدد صغير جدا لكن ضم بعد ذلك الكثير من الأعضاء لديهم.

أضاف مؤسس مبادرة فوتوبوك، أن فكرة الفوتوبوك  منذ تعلقى بهواية التصوير منذ 15 سنة؛ مشيرا إلى أنه فريق العمل بالمبادرة  احترفوا التصوير في السنوات الأخيرة.

أكد علاء فريد، أن مباردة الفوتوبوك قابلة العديد من المشاكل، مضيفا أن من أبرز المشاكل هو عدم وجود صور  واضحة لكتاب راحلين منذ زمن بعيد.

أشار مؤسس مبادرة فوتوبوك، أن الهيئة المصرية العامة للكتاب شجعت الفكرة، مؤكدا أن هيئة الكتاب قامت بتخصيص مكان بمعرض الكتاب لنشر فكرتهم في دورته الـ50 و51.

تابع علاء فريد ، أن العام الماضي تم بدء المبادرة فيما يقرب الـ30 كتابا وعدد المؤلفين إلى 300 كاتب، مشيرا إلى أن حملة الفوتوبوك تعمل على تصوير كل ما يتعلق بالثقافة في مصر.

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