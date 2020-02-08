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محافظات

محافظ الغربية يوجه بسرعة شفط مياه الأمطار تيسيرا على المواطنين

السبت 08/فبراير/2020 - 12:48 م
صدى البلد
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احمد علي
تعرضت  قرى ومدن محافظة الغربية، اليوم السبت، إلى هطول أمطار غزيرة وسط انخفاض كبير في درجات الحرارة، وهو ما أثار حفيظة المواطنين ودفعهم لارتداء الملابس الثقيله خشيه التعرض للاصابه بنزلات البرد .

كما رفعت  غرفة العمليات بديوان عام المحافظة، حالة الطوارئ وانتشار الدوريات المرورية على الطرق لتنظيم الحركة المرورية، كما أعلنت شركة الكهرباء حالة الطوارئ تحسبا لانقطاع التيار عن بعض المناطق بسبب الأمطار.

وأصدر  الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية،  توجيهاته بسرعة شفط مياه الأمطار من الشوارع حال تجمعها وذلك تيسيرا على حركة السيارات والمواطنين.
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