مصر الجميلة.. تعالوا زورونا..عمرها أكثر من 500 عام.. شجرة دشنا المباركة يقصدها الأهالي للتداوي من الأمراض.. فيديو وصور

ما أن تلتقط عيناك منظر شجرة دشنا التى يُطلق عليها الكثير من الأهالى" الشجرة المباركة" تجد نفسك وسط حشود من الأهالى خاصة السيدات القاصدين للشجرة يوم الجمعة للتبرك بدمائها التى لا تخرج منها إلا صبيحة يوم الجمعة على حد قولهم، لكن العلم له رأى آخر، حيث يرى أن المادة الحمراء التي تخرجها الشجرة والتى تشبه الدم ما هى إلا مادة طبيعيه تدافع بها الشجرة عن نفسها.

وجود الشجرة بجوار ضريح ومقام للشيخ نصرالدين الذى يمتد نسبه للإمام الحسين "وفقًا لما تم تدوينه فى المقام" أعطى لها أهمية مضاعفة وروحانيات خاصة، حيث اعتاد أهالي الصعيد زيارة أولياء الله الصالحين فى الأعياد و أيام الجمع محبة لهم وتقربًا لمن ينتهى نسبه للمصطفى صلى الله عليه وسلم.





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قال الشيخ كرم محمد مراد " نقيب الشيخ نصرالدين " ولدنا هنا فى هذه المنطقة التى تسمى نجع الخولى بدشنا، وعشنا تحت ظلال الشجرتين و بجوار مقام الشيخ نصرالدين بن السيد جمال الدين الإسنوي " من أولياء الله الصالحين"، وقيل لنا أن الشجرتين عمرهما أكثر من 500 عام، و قيل أيضًا أنهما يرجعا لحوالى 580 هجرية وفقًا لكلام أجدادنا، ومنذ القدم ومعروف عن الشجرة إخراج مادة شبيهه بالدماء نطلق عليها "دم" يستخدمها الأهالى كدهان لعلاج كثير من الأمراض، و العقيدة ليست فى الشجرة أو صاحب المقام، لكن فى الله عز وجل ومحبة فى آل بيت النبى صلى الله عليه وسلم.

وأضاف مراد، لكن الدماء التى تخرجها الشجرة لا تحدث إلا يوم الجمعة من بعد صلاة الفجر حتى انتهاء صلاة الجمعة، وهو ما يُعد سرًا غامضًا لهذه الشجرة المباركة التى حيرت الكثير من العلماء، فقد تم تحليل المادة الناتجة عن الشجرة من قبل الصحة و الأزهر الشريف وثبت أن المادة نافعه، فضلًا عن قيام شخصين من أمريكا منذ سنوات طويلة، ومازالت الشجرة حتى الآن تمثل معجزة حقيقية فى علاج الكثير من الأمراض ومقصدًا للكثير من المواطنين من كافة البقاع.

وأشار حسن على حسين" من أبناء المنطقة" الشجرة عمرها أكثر من 500 عام ولدنا هنا و وجدناها هكذا وسمعنا بها عن أجدادنا وتم عمل الكثير من الأبحاث عنها، و لكن لا يعرف أحد سر هذه الشجرة، وتم استخدامها من قبل الكثير من المواطنين و أثبتت فعاليتها ولم يشكى أى أحد من مادتها، وكل من زارها واستفاد من مادتها كرر الزيارة مرات ومرات بصحبة آخرين.

وأضاف محمد عبدالناصر، الدم الموجود بالشجرة يتدفق من مخارج معينة، يتم تعبئته فى عبوات صغيرة من خلال الضغط على المكان الذى تتدفق منه المادة، و أحضر هنا كل أسبوع لأحضر كميات الدم بدون مقابل سواء لأقاربى أو من يقصدوننى فى هذا الأمر للعلاج من أمراض مختلفة أكثرها بهاق و أمراض جلدية، والشفاء فى النهاية من عند الله عز وجل، فضلًا عن أن المكان به راحة نفسية يجذب من يحضر إليه.

من جانبه قال الدكتور محمد كامل- أستاذ البيئة النباتية بكلية علوم قنا، المادة الحمراء وما يطلقون عليها دماء، مادة كيميائية يتغير لونها و تركيبها باختلاف الشجرة وفقًا للتركيب الكيميائى للشجرة، و الموضوع لا يتعدى أن هذا النبات يدافع عن نفسه بإنتاج مواد معينه و هى ظاهرةمنتشرة بين كثير من النباتات خاصة الصحراوية، و كل هذه المواد مواد طبيعيه يكتشف الانسان أنها مفيدة طبيًا، رغم أن النبات ينتجها لنفسه وهى مركبات كيميائية تفيد في الأمراض الجلدية مثل نباتات أخرى قد تكون أكثر إفادة من شجرة السدر المذكورة، لكن الناس تنظر إلى التغيرات التى تحدث فى الأشجار بنوع من العجب، كما يحدث فى أماكن كثيرة مثل شجرة السدر بالعراق التى تخرج دم ويعتقدون أنها دم الحسين رضى الله عنه.