فيديوجراف.. محمد صلاح أب للمرة الثانية

استقبل محمد صلاح نجم الكرة المصرية ولاعب نادي ليفربول الإنجليزي حدثا سعيدا حيث وضعت زوجته مولودتها الثانية والتي سميت باسم "كيان" داخل إحدى المستشفيات بإنجلترا.
وتابعت مصادر مقربة من أسرة اللاعب محمد صلاح أن الأطباء أخبروها أن الأمور تسير على مايرام خلال الساعات الأخيرة وتم إيداعها داخل غرفة لرعايته صحيا.
وكشفت المصادر أن والدة زوجة محمد صلاح وشقيقتها متواجدين معها الآن في إنجلترا لتكونا بجوارها أثناء الولادة والرعاية المولودة في الأيام الأولى.
ولمزيد من التفاصيل حول المولودة الثانية "كيان" لمحمد صلاح تابعوا الفيديو جراف التالى.