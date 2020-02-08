AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فيديو جراف

فيديوجراف.. محمد صلاح أب للمرة الثانية

السبت 08/فبراير/2020 - 05:00 م
محمد صلاح
محمد صلاح
Advertisements
فيديوجراف
استقبل  محمد صلاح نجم الكرة المصرية ولاعب نادي ليفربول الإنجليزي  حدثا سعيدا حيث وضعت زوجته مولودتها الثانية والتي سميت باسم "كيان" داخل إحدى المستشفيات بإنجلترا.

وتابعت مصادر مقربة من أسرة اللاعب محمد صلاح أن الأطباء أخبروها أن الأمور تسير على مايرام خلال الساعات الأخيرة وتم إيداعها داخل غرفة لرعايته صحيا. 

وكشفت المصادر أن والدة زوجة محمد صلاح وشقيقتها متواجدين معها الآن في إنجلترا لتكونا بجوارها أثناء الولادة والرعاية المولودة في الأيام الأولى. 

ولمزيد من التفاصيل حول المولودة الثانية "كيان" لمحمد صلاح تابعوا الفيديو جراف التالى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فيديوجراف| أبرز المشاهير الراحلين في 2019

فيديوجراف| رسالة زوجة الفنان المنتصر بالله لـ الفنانين

فيديوجراف| هجوم على أحمد الفيشاوي بسبب ابنته

فيديوجراف.. بنتلي كونتيننتال GT أحدث سيارة فى أسطول محمد صلاح

فيديوجراف.. حيوان ينقل كورونا من الخفافيش إلى البشر

فيديو جراف.. حقيقة استكمال بيانات المحمول وإيقاف بطاقة التموين

ترشيحاتنا

بعد تسمية محمد صلاح لمولودته.. تعرف على معنى اسم كيان

اقتحم المكتب بـ طبنجة.. قرار عاجل من النيابة ضد طالب اعتدى على أستاذ بجامعة الإسكندرية

تعرف على الموقف الطبي لرمضان صبحي

الصين تلجأ لهذه الحيلة لمحاربة كورونا بمجال الطيران الجوي.. شاهد

على أنغام بنت الجيران.. نادين نجيم ترقص في عيد ميلادها ..فيديو

انتوا مش بتحسوا بالبرد.. متابع يحرج هنا الزاهد بعد ظهورها بـ جيب قصير فى عيد ميلاد زوجة كريم فهمي

AdvertisementS

عرايس في الجنة.. كمال وزوجته ماتوا بعد 60 يوم جواز.. جيرانهما: رائحة كريهة كشفت الواقعة بعد 4 أيام

مارسنا الجنس في العربية.. كيف قتل سائق الجيزة عشيقته وألقاها في الصحراء بملابسها الداخلية؟

من داخل غرفتها.. ابنة عمرو دياب تثير الجدل بمقطع فيديو

فيديو مرعب يثير الجدل من شوارع ووهان بعد تفشي كورونا بالمدينة

تقلب موازين اللعبة.. دراسة تفجر مفاجأة عن فيروس كورونا.. فيديو

كاف في ورطة بسبب ملعب نهائي دوري أبطال إفريقيا

فضائح بالجملة.. استيلاء رئيس الكاف ورجاله على 24 مليون دولار من حسابات الاتحاد الافريقي

بلاغ لحبس محمد رمضان بسبب أغنية «بم بم»

تريند الفن | ابنة شقيق عادل إمام تخطف الأنظار.. تحذير محامية قتيل فيلا نانسي عجرم.. محاولة انتحار أسما شريف منير

اتهام بالسرقة ومصير مجهول.. أزمات نانسي عجرم تتوالى

من علامات يوم القيامة.. الإفتاء تحذر من آفة حرام شرعا منتشرة بين الناس

نجل بيسيرو: الأهلي زي برشلونة والريال.. وأبويا مهربش.. وهذا أفضل لاعب بالفريق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كارثة.. احذر شراء البصل المهبب بالأسود لخطورته وإصابتك بهذه الأمراض

تخفيض جديد في أسعار شيفروليه aveo اليوم في مصر.. صور

بالبنفسجي اللامع.. شاهد زوجة مصطفي فهمي برفقته مع محمد رمضان