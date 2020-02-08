AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

اشتغلت في حاجات ماتتخيلوهاش.. حازم سمير يكشف أهم محطات حياته

السبت 08/فبراير/2020 - 12:43 م
الفنان حازم سمير
الفنان حازم سمير
Advertisements
فرح علاء الخولي

قال الفنان حازم سمير، إنه متعدد المواهب، حيث انتقل من دراسته بالسياحة والفنادق إلى مهنة المونتير ثم إلى التمثيل ومنها إلى العمل كمذيع في إحدى القنوات المتخصصة، موضحا أن تنقله بين هذه المهن يرجع لسبب أساسي وهو عدم تقبل أسرته لها واعتبارها مجرد مواهب.


وأضاف حازم سمير، خلال حواره في برنامج "صباح الورد"، الذي يذاع على قناة Ten الفضائية، أنه كان دائمًا يحرص على المشاركة في الأعمال الفنية والأنشطة الأدبية داخل المدرسة، لكنه على الصعيد الآخر واجه صعوبة في امتهان أي من تلك المهن بسبب التقاليد الفكرية والقوالب التي تحصر الابن في أن يمتهن مهنة تقليدية مثله مثل الأسر المصرية والشباب.


وأوضح حازم سمير أنه شخصية تجريبية ويحب الاطلاع على كل شيء حتى يستقر على أكثر ما وجد نفسه مستقرا فيه، وأنه حتى انتهى من دراسته الجامعية كان لم يستقر بعد على الاتجاه الذي يريده.


وأكد حازم سمير، أنه رغم قدرته على الالتحاق بكلية الهندسة، إلا أنه لم يرغب في ذلك، كما لم يرغب في الالتحاق بأي من الكليات العسكرية، ولذلك اختار كلية السياحة والفنادق نظرا لحبه للسفر والتاريخ والتعرف على جنسيات مختلفة وتبادل الثقافات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

القوى العاملة تبرم اتفاقية جماعية تحقق مزايا مالية لـ 990 عاملا بأحد الفنادق

وزير التعليم العالي: قررنا إعادة النظر في المناهج التاريخية.. فيديو

قبائل من مصر.. البشارية نفوس طيبة لا تكره والجبنة أهم مشروب يتناولونه

بيع عملة نادرة لملك بريطاني بـ مليون جنيه إسترليني لسبب غريب

وزير القوى العاملة يفتتح المؤتمر الثالث لنقابات العاملين بالسياحة والفنادق

القوى العاملة: توزيع 85 % من حصيلة مقابل عمولة الخدمة على 7640 عاملا بالسياحة

ترشيحاتنا

يا فرحة ما تمت.. عروسان يصلان قاعة الزفاف فوجدا مفاجأة صادمة

الصوم الجاف.. امرأة تمتنع عن شرب الماء عامًا كاملًا

الموت يفجع المطرب الشعبي طارق الشيخ

بفستان زفاف.. راندا البحيرى تثير الجدل.. صور

تعرف على الموقف الطبي لرمضان صبحي

مأساة.. كورونا يقتل أسرة بأكملها في بريطانيا

AdvertisementS

قبل إعدامه.. مرتكب مذبحة كفر الدوار يعترف: أكلوني وشربوني وغدرت بيهم .. الحلقة الثانية من الاعترافات

مارسنا الجنس في العربية.. كيف قتل سائق الجيزة عشيقته وألقاها في الصحراء بملابسها الداخلية؟

من داخل غرفتها.. ابنة عمرو دياب تثير الجدل بمقطع فيديو

محمد صلاح يرزق بمولودته الثانية "كيان".. ومصادر: عائلته تقيم عقيقة لأهل قرية نجريج

من علامات يوم القيامة.. الإفتاء تحذر من آفة حرام شرعا منتشرة بين الناس

نجمة ذا فويس: خلع الحجاب قرار شخصي.. وأتمني ربنا يهديني.. فيديو

تريند الفن | ابنة شقيق عادل إمام تخطف الأنظار.. تحذير محامية قتيل فيلا نانسي عجرم.. محاولة انتحار أسما شريف منير

سبب عدم دخول الملائكة بيتا فيه كلب؟ وكيف يقبض ملك الموت الأرواح مع وجود الكلاب؟ الإفتاء تجيب

الأهلي يطلب مواجهة صن داونز على استاد القاهرة

فيروس كورونا يظهر في دولة جديدة

مين أحلى ؟ هنا الزاهد وزوجة كريم فهمى يتألقان فى أحدث ظهور لهما

في ذكرى ميلاد شادية.. قصتها مع الرئيس السيسي في آخر أيام حياتها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بين الجرأة والأناقة.. شاهد فساتين أثارت الجدل لـ رانيا يوسف

أسعار جيلي geely اليوم في مصر بعد آخر تخفيض.. صور

بعد شائعات ارتباطها.. أصالة تفاجئ جمهورها بـ لوك جديد