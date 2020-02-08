اشتغلت في حاجات ماتتخيلوهاش.. حازم سمير يكشف أهم محطات حياته

قال الفنان حازم سمير، إنه متعدد المواهب، حيث انتقل من دراسته بالسياحة والفنادق إلى مهنة المونتير ثم إلى التمثيل ومنها إلى العمل كمذيع في إحدى القنوات المتخصصة، موضحا أن تنقله بين هذه المهن يرجع لسبب أساسي وهو عدم تقبل أسرته لها واعتبارها مجرد مواهب.





وأضاف حازم سمير، خلال حواره في برنامج "صباح الورد"، الذي يذاع على قناة Ten الفضائية، أنه كان دائمًا يحرص على المشاركة في الأعمال الفنية والأنشطة الأدبية داخل المدرسة، لكنه على الصعيد الآخر واجه صعوبة في امتهان أي من تلك المهن بسبب التقاليد الفكرية والقوالب التي تحصر الابن في أن يمتهن مهنة تقليدية مثله مثل الأسر المصرية والشباب.





وأوضح حازم سمير أنه شخصية تجريبية ويحب الاطلاع على كل شيء حتى يستقر على أكثر ما وجد نفسه مستقرا فيه، وأنه حتى انتهى من دراسته الجامعية كان لم يستقر بعد على الاتجاه الذي يريده.