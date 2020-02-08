في مدينة نصر.. صديقان يختلقان واقعة اختطاف أحدهما لاستعطاف زوجته للعودة إليه





تلقت أجهزة الأمن بلاغا من أحد الأشخاص بتلقيه اتصالًا من زوجة صديقه المتواجدة خارج البلاد، وأبلغته بقيام شخص (غير معلوم لديها) بالإتصال بها من هاتف محمول وأخبرها باختطاف زوجها المذكور (رجل أعمال مقيم بمدينة نصر "مصرى أمريكى") من أمام أحد الفنادق بالنزهة.

وتلقيها إتصال آخر فى وقت لاحق من هاتف زوجها والذى أبلغها باختطافه وأرسل إليها صورته وهو موثق بالحبال.





أمكن تحديد الشقة التى قام المجنى عليه بالاتصال بزوجته منها بمدينة نصر، وضبط مستأجر الشقة والذى أقر بارتباطه بصلة عمل وصداقة مع المجنى عليه، والذى طلب منه استئجار الشقة لمدة أسبوع، والاتصال بزوجته من هاتفه لإيهامها بواقعة اختطافه.





ثم قام بتصويره وهو مُكبل بالحبال وإرسال تلك الصور لزوجته من الهاتف الخاص بزوجها، وعلل قيامه بذلك بقصد الصلح فيما بينهما.





وفى وقت لاحق توجه المجنى عليه لقسم الشرطة من تلقاء نفسه، وقرر باختلاقه واقعة الخطف لمحاولة استعطاف زوجته للعودة إليه وإنهاء الخلافات فيما بينهما ونفى علمه بقيامها بالإبلاغ عن الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية قبل الواقعة.