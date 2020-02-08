أحمد مرتضى رئيسا لبعثة الزمالك في الإمارات

استقر مجلس إدارة الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، على تكليف أحمد مرتضى، عضو المجلس برئاسة بعثة الفريق الأبيض فى لقاء السوبر المصري بالإمارات.





ويلتقى الزمالك بطل كأس مصر مع الأهلى بطل الدوري فى الموسم الماضى بإستاد محمد بن زايد بإمارة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة والمقرر لها 20 فبراير الجارى.





وسبق لأحمد مرتضى منصور ترأس بعثة الزمالك التى توجت بكأس السوبر المصري على نفس الملعب عام 2017 تحت قيادة فنية لمحمد حلمي بالفوز على النادي الأهلي بركلات الجزاء الترجيحية.





ويدخل الزمالك معسكرا مغلقا مساء اليوم بالإسماعيلية، استعدادا لمواجهة الإسماعيلى فى الجولة الـ 17 لبطولة الدورى، والمقرر لها السابعة والنصف مساء غد.



وأعلن الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، حالة الطوارئ القصوى لتخطي جميع المواجهات الصعبة فى شهر فبراير الجارى التى استهلها بالفوز على حرس الحدود، وتستمر بمواجهة الإسماعيلي والترجى التونسى فى السوبر الإفريقى 14 فبراير والأهلى 24 فبراير فى اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة للدورى ثم الترجي فى ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا 29 فبراير بالقاهرة وبيراميدز 2 مارس فى الدوري والترجى فى اياب دور الثمانية الأفريقية 6 مارس .







