شهد على ابنها في قضية قتل.. إعدام فريدة ومحمود بعد قتلهما سائق سرفيس

قضت محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا "دائرة الإرهاب" بالفيوم برئاسة المستشار ياسر محرم درويش، وعضوية المستشارين حسين إسماعيل، ومحمد ثروت، وحضور السيد فريد شوقى، وكيل النائب العام، وأمانة سر محمد البرعى، بالإعدام شنقًا لسيدة ونجلها لقيامهما بقتل "إسلام.أ"، سائق سرفيس، عمدا بسلاح أبيض، وعلى زوجها 5 سنوات.





كانت المحكمة أحالت أوراق المتهم الأول والثانى إلى فضيلة مفتى الديار المصرية عن ما أسند إلى المتهمين وأبدى فضيلة المفتى موافقته على الإعدام شنقًا لهما.

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وتعود القضية إلى قيام “محمود.أ.ع” وشهرته "جدية"، ووالدته “فريدة. م” بقتل “إسلام.أ” سائق سرفيس، عمدًا بسلاح أبيض، فى القضية التى تحمل رقم 6551 لسنة 2019م قسم أول شرطة الفيوم، والمقيدة رقم 404 لسنة 2019م، وبعد تحريات الرائد احمد طرفاية رئيس المباحث بأنهما اشتركا مع المتهم الثالث “أحمد.ع” وشهرته “الطيب” زوج المتهمة الثانية، في 30 مارس 2019م بدائرة القسم، قتلوا المجني عليه “إسلام أحمد.ع” (سائق سرفيس)، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، انتقامًا منه لشهادته على ابن المتهمة فى واقعة قتل أمام المحكمة، وتوعدته بالانتقام منه.





وتبين من تحقيقات النيابة، أن المتهمين خططوا للمجنى عليه، وتربصوا به لقتله بأحد الطرق بمدينة الفيوم، وأنه خلال مروره بسيارة سرفيس يعمل سائقا عليها، قطعت المتهمة الثانية الطريق عليه مترجلة، محاولة شل حركته، بأن تعلقت بباب السيارة التى يستقلها المجني عليه، وعاجله المتهم الأول بطعنه بسكين فى صدره، محدثين إصابته التى أودت بحياته، وكان زوجها المتهم الثالث يساعد ابنه فى قتل المجنى عليه.





وكانت المحكمة، قضت على المتهم الثالث، زوج السيدة ووالد المتهم الأول بالسجن 5 سنوات بعد إعادة الإجراءات للقضية التى قد حصل المؤبد فى هذه الواقعة، حتى أصدرت المحكمة حكمها المتقدم.