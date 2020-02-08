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تعليم

تعليم دمياط تعلن جاهزية المدارس للفصل الدراسى الثانى

السبت 08/فبراير/2020 - 12:59 م
تعليم دمياط
تعليم دمياط
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زينب الزغبي
تبدأ غدا الأحد، الدراسة في مدارس محافظة دمياط، واستعدت جميع المدارس لاستقبال الطلاب خلال الفصل الدراسي الثاني لهذا العام، وقام السيد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط بتفقد عدد من تلك المدارس صباح اليوم للاطمئنان على مدى جاهزية تلك المدارس في اليوم الأول من الفصل الدراسي الثاني.

تفقد سويلم، مدارس اللغات الرسمية الجديدة والزخروفية بنين واللغات الرسمية بميدان سرور والشهيد اصيل، لمتابعة استعدادات المدارس لفصل الدراسي الثاني ومدى جاهزيتها من مقاعد وإنارة بالفصول واستعدادات الأمن والسلامة، وشدد على أن يبدأ العمل من اليوم الأول بالتدريس حسب الخطة الزمنية التي أقرتها الوزارة. 

كما تابع "سويلم" فرش الفصول بالأثاث المدرسي ومدى صلاحية الأثاث، وجاهزية السبورات والأفنية والمعامل بالمدرسة، كما تابع المعامل والفناء ودورات المياه والحجرات الدراسية.

وأكد "وكيل تعليم دمياط" أنه تفقد باقي قيادات المديرية والإدارات التعليمية مدى جهازية المدارس بالإدارات التعليمية، مشددا على مديري الإدارات بالمتابعة اليومية المستمرة لمدى انضباط وانتظام الدراسة منذ اليوم الأول للفصل الدراسى الثانى.
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