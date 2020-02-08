حضور جماهيري كبير ومفاجآت من الألبوم الجديد.. الهضبة يتألق في حفل جدة

أحيا النجم الكبير عمرو دياب حفلا جماهيريا ناجحا أمس الجمعة بمدينة جدة بالسعودية.





وشهد الحفل حضورا جماهيريا غفيرا حيث أعلنت هيئة الترفيه السعودية عن نفاذ تذاكر الحفل بالكامل قبل أيام من موعده.





وقدم الهضبة خلال الحفل مجموعة من أشهر أغنياته القديمة والجديدة، كما فاجأ جمهوره بغناء أغنيته الجديدة "هيعيش يفتكرني" من ألبومه الجديد سهران وذلك بعد دعوته للموزع الموسيقي نادر حمدي للصعود إلى المسرح وعزفها على البيانو بالإضافة إلى أغنية "وحشتيني" التي وزعها نادر حمدي منذ ١٥ عاما في ألبوم "ليلى نهاري".





وقدم عمرو دياب لجمهور الحفل الشاعر تامر حسين والذي تعاون مع الهضبة في العديد من الاغنيات، وقال عمرو ان تامر هو مؤلف اغنية يتعلموا التي حققت نجاحا كبيرا عند طرحها في ألبومه "كل حياتي" ، موضحا أن تامر هو مؤلف اغنية "هيعيش يفتكرني" وان له أعمال مميزة في الألبوم الجديد "سهران".





ومن ناحية أخرى يستعد عمرو دياب لطرح ألبومه الجديد يوم ١٢ فبراير الجاري. كما سيحيي نهاية الشهر حفلا كبيرا بمركز المنارة للمؤتمرات للاحتفال بإطلاق الألبوم.