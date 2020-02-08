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ديني

وكيل النواب يمنح طفلا ووالديه رحلة عمرة والخاتم النبوي الشريف

السبت 08/فبراير/2020 - 12:56 م
وكيل النواب يمنح
وكيل النواب يمنح طفل ووالديه رحله عمرة والخاتم النبوي الشريف
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عبد الرحمن محمد
في لفته إنسانية، قرر السيد محمود الشريف وكيل مجلس  النواب تكريم الطفل عمر مكي البالغ من العمر 5 أعوام والحافظ للقرآن الكريم وتفسير بعض آياته..  وقرر منحه ووالديه رحلة عمرة وتكريمه بنقابة الأشراف  ومنحھ الخاتم النبوي الشريف وكذلك تكريمه بمجلس النواب.  

جاء ذلك على هامش المسابقة  العالمية للقرآن الكريم  حيث فوجئ السيد محمود الشريف أثناء  جلوسه مع الدكتور محمد مختار جمعة في قاعة كبار الزوار بدخول الطفل ووالده قادمين من محافظة السويس فور علمهما بانطلاق المسابقة  العالمية للقرآن الكريم للانضمام الى المتسابقين. ونظرا لشروط وضوابط المسابقة  وصعوبة الالتحاق  بها، قرر وكيل مجلس النواب تكريمه  ومنحه  ووالديه رحلة عمره ومنحه الخاتم النبوي الشريف في مقر نقابة الأشراف.
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