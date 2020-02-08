وكيل النواب يمنح طفلا ووالديه رحلة عمرة والخاتم النبوي الشريف

في لفته إنسانية، قرر السيد محمود الشريف وكيل مجلس النواب تكريم الطفل عمر مكي البالغ من العمر 5 أعوام والحافظ للقرآن الكريم وتفسير بعض آياته.. وقرر منحه ووالديه رحلة عمرة وتكريمه بنقابة الأشراف ومنحھ الخاتم النبوي الشريف وكذلك تكريمه بمجلس النواب.



